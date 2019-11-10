藍委質疑台肥洩漏購屋個資 建議韓國瑜提告

（中央社記者陳俊華台北10日電）國民黨團總召曾銘宗今天說，合理懷疑國稅局、台肥公司洩漏國民黨總統參選人韓國瑜的購屋個資，建議韓國瑜團隊依個資法提出告訴、籲監察院立案調查，維護行政機關行政中立，確保國人個資權益。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋表示，豪宅的事只證明，韓國瑜從頭到尾就不是庶民，「買得起7200萬房子的絕對不是庶民」。至於到底是誰洩密，是韓國瑜自己到處去兜售，如果認為是國稅局、台肥洩密那就去檢舉，立案後自然會查，不必再轉移焦點，「國民黨有證據就去提告」。

週刊日前報導，韓國瑜在擔任北農總經理前一年，還是失業的狀況下，大手筆下訂一戶南港豪宅，總價高達新台幣7200萬元。民進黨立委林俊憲也質疑，韓國瑜當時要求業主台肥借他房價2成的款項，有沒有找政治人物去台肥喬這事情，是否有發存證信函給台肥。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長陳宜民、立委童惠珍上午在立法院舉行記者會。曾銘宗說，韓國瑜購屋相關個資，只有財政部所屬國稅局及台肥公司持有，合理懷疑是國稅局、台肥公司洩漏個資。國民黨團提醒財政部長蘇建榮，財政部是國家機器，依法應受民眾監督，韓國瑜權益受到傷害，提出質疑理由正當、依法有據。

曾銘宗指出，台肥公司洩漏交易詳細資料及存證信函等相關個資，已違反個人資料保護法相關規定；台肥公司雖已民營化，最大股東是農委會，且董事長是由農委會派任，國民黨團懷疑政府機器已經介入，並結合部分立委，藉由洩漏個資，刻意操作單純的房屋買賣事件，抹黑韓國瑜形象。

國民黨團建議韓國瑜團隊依個資法提出告訴，釐清事實真相，並建立一個範例，避免侵害個資案件不斷發生；國民黨團也呼籲監察院立案調查，維護行政機關行政中立，並確保國人個資保護權益。（編輯：林興盟）1081110