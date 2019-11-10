青年志工會師 陳其邁籲挺蔡總統連任

（中央社記者程啟峰高雄10日電）「辣客集合、高雄挺英青年志工大會師」活動今天在高雄舉行，200多名青年志工齊聚不乏「邁粉」，總統蔡英文高雄競總榮譽主委陳其邁及主委管碧玲為志工授旗，籲挺蔡總統連任。

立委管碧玲、趙天麟、許智傑都出席這項「辣客集合」活動，帶領支持民眾宣示相挺蔡總統連任，捍衛台灣主權。

現場「邁粉」的熱情破表，讓管碧玲大開眼界，她肯定這些青年有想法又充滿正義感，是改變高雄最大的力量，為了捍衛民主真諦需要青年朋友站出來，把真實的資訊傳達到台灣社會各個角落，以一步一腳印的態度，各點擊潰有心人散播的假象。

青年對於政治以及社會輿論的影響力日趨增加，陳其邁勉勵青年志工跨出同溫層，接觸不同群眾，把高雄這些年來的事說出來，大力分享蔡總統推動政策的正面論述。

陳其邁指出，這場大選「要守住台灣才有高雄」；蔡總統在強化國防，是對台灣民主及下一代很重要的事，「如果國民黨立法院是多數或對手當選總統，憂心未來未來守護台灣民主和強化國防的工作還能否落實？」他呼籲邁粉「全力支持蔡總統、拚立委過半」並讓高雄立委「八仙過海」全部當選。（編輯：黃世雅）1081110