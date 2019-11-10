賴瑞隆旗津總部成立 賴清德陳其邁站台力挺

（中央社記者程啟峰高雄10日電）民進黨立委賴瑞隆旗津中洲競選總部今天下午成立，前行政院長賴清德、行政院副院長陳其邁紛到場站台力挺，現場熱鬧滾滾。

賴清德推崇賴瑞隆是立法院表現第一名的優秀立委，並細數賴瑞隆過去在高雄市政府擔任新聞局長、海洋局長任內政績。他說，賴瑞隆作為新科立委能夠獲得如此肯定，實在不簡單。

賴清德籲請大家，明年1月11日繼續支持總統蔡英文、立委賴瑞隆雙雙連任，政黨票支持民進黨。台灣民主自由人權的生活方式得來不易，需要大家共同珍惜，一起用選票維護我們想要的生活方式。

陳其邁指出，過去在歷任民進黨市長努力下，高雄成為海洋城市，明年1月11日的選舉，要從高雄贏回台灣，共同贏回城市過去的光榮與驕傲，讓高雄人能夠再次站起來。

陳其邁呼籲鄉親支持腳踏實地、用心打拚的賴瑞隆連任，總統票也要投蔡總統、政黨票支持民進黨，攜手打造美麗偉大的國家，並讓高雄再次光榮。（編輯：黃世雅）1081110