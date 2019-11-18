第二屆中南美洲僑民會議 為台發聲培育新世代

外交部歡迎晚宴中，何建功（中）、吳新興（左3）、莊碩漢（右2）、劉學琳（右1）等人舉杯祝賀，歡迎中南美洲各國代表出席會議。（聖保羅華僑文教中心提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 108年11月18日

（中央社記者唐雅陵聖保羅18日專電）第二屆中南美洲僑民會議15日至17日於巴西聖保羅召開，共有來自9國的125位代表與會，為台灣發聲、培育青年世代、永續經營中南美洲僑社發展等目標獲得共識。

第二屆中南美洲僑民會議由僑務委員會指導、第二屆中南美洲僑民會議籌備委員會主辦、巴西全僑協辦，僑務委員會委員長吳新興全程參與。

吳新興在15日的預備會議感謝所有與會同仁的辛勞，並表達政府對僑胞與台商的關心；同日晚間，駐巴西代表何建功以駐在國代表的身分宴請所有出席人員。

吳新興16日上午在開幕典禮致詞表示，全球海外僑社結構改變、新世代參與僑社意願不足，以及來自海峽對岸的壓力，是未來僑務工作面臨的挑戰。

吳新興感謝海外僑胞「人在他國、心繫台灣」的精神，不因距離遙遠而疏離國家，並期許中南美洲僑民會議成為各國僑民交換意見的溝通平台。

何建功則強調，在國民外交上，僑胞是政府最堅強的支持者，遠遠超乎想像。

第二屆中南美洲僑民會議籌備委員會主任委員劉學琳特別感謝中華民國對外貿易發展協會副董事長莊碩漢和駐聖保羅台北經濟文化辦事處處長張崇哲，分別就美中貿易戰、巴西早期台灣移民主題擔任專題演講主講人。

各國代表在16日下午舉行的僑情綜合座談中，就返國研習、僑社世代傳承、急難救助等提問，由吳新興、何建功、張崇哲等人逐一回應說明。

與會代表並於綜合討論時通過聯合聲明，選出阿根廷擔任下一屆主辦國，於閉幕典禮交接會旗。

當晚，僑務委員會惜別晚宴特別安排卡拉OK與巴西森巴舞表演，讓全體出席人員印象深刻。（編輯：周永捷）1081118

張崇哲（左起）、劉學琳、僑委會委員長吳新興、駐巴西代表何建功、駐聖保羅台北經濟文化辦事處經濟組副組長陳思吟、巴西台灣貿易中心主任呂秀玲於僑情綜合座談時回答出席人員所提出的各種問題。（聖保羅華僑文教中心提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 108年11月18日

僑委會委員長吳新興（左3）與何建功（左2）見證下，劉學琳（左1）致贈大腸鏡與胃鏡儀器予Santa Casa聖心醫院代表，與巴西主流社會建立良好互動關係。（聖保羅華僑文教中心提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 108年11月18日

僑委會委員長吳新興於開幕典禮中為僑務委員會贈送給聖保羅文教服務中心的台灣獅點睛，預祝會議順利成功。（聖保羅華僑文教中心提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 108年11月18日