吳新興抵巴西 出席台灣移民日紀念碑揭牌典禮

（中央社記者唐雅陵聖保羅18日專電）上周抵達巴西聖保羅出席第二屆中南美洲僑民會議的僑務委員會委員長吳新興，昨天參訪位於聖保羅州莫基市的慕義基督長老教會，並出席台灣移民紀念碑揭牌典禮，親揭紀念碑。

台灣移民紀念碑揭牌典禮，由莫基市副市長阿部（Juliano Abe）及第二屆中南美洲僑民會議代表等150人共同見證，紀念最早一批台灣移民，包括楊毓奇博士及「莫基市六家族」，分別於1955年8月25日和1963年10月10日抵達巴西。

吳新興致詞時，對60多年前台灣移民的拓荒精神表示欽佩，經過數十年的奮鬥，台灣移民在巴西多有成就，並對當地社會有偉大貢獻，顯示台灣人不論在哪裡，都在為台灣發光發熱。

阿部表示，莫基地區有許多台灣移民聚居，為促進和發展當地經濟，努力不懈，尤其是養殖洋菇，已成為莫基市的一大特產。

第二屆中南美洲僑民會議籌備委員會主任委員劉學琳亦表示，台灣移民紀念碑可以提醒後代子孫要保存前人的薪火，飲水思源莫忘本；台灣是偉大的自由民主國家，希望未來巴西與台灣的友誼更加穩固。

慕義教會主任牧師陳進宏也感謝巴西社會對台灣僑民的包容與接待，希望揭牌典禮能夠搭起台灣僑民與巴西主流社會的橋樑。

隨後，陳進宏陪同吳新興參觀台灣移民抵達巴西後的第一間禮拜堂，回顧歷史照片，與莫基六家族代表王明惠等人晤談，瞭解早期台灣移民巴西的生活情況。（編輯：高照芬）1081119