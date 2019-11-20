拚花蓮立委連任 蕭美琴：民主不能只有一種聲音

（中央社記者張祈花蓮縣20日電）現任民進黨立委蕭美琴拚連任，今天到縣選委會登記。蕭美琴說，選戰雖艱困，但民主不能只有一種聲音。前縣長傅崐萁可能在21日登記，國民黨參選人黃啟嘉預計22日前往登記。

蕭美琴今天上午在黨工團隊、婦女姊妹志工、行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛、牧師謝恩河牧師、馬撒歐•尼卡爾等人陪同完成登記參選。

媒體問到，這次參選將面臨前縣長傅崐萁挑戰，蕭美琴說，自己過去服務不分黨派，相信努力都會被看見，前縣長傅崐萁實力堅強，確實會造成部分支持者不敢表態，但不影響她完成選戰。

蕭美琴說，這次競選策略就是讓民眾看到這幾年的服務政績，爭取擴大水利灌溉區、農村基礎建設、農產品加工升級推動及民眾最在乎的交通問題等，都在這次選戰逐一報告。

蕭美琴提到，面對國民黨在花蓮龐大的組織、黨公職勢力，自己不求位階，民主社會要有競爭才有進步，不能只有一種聲音，自己推動的政策多年後都能看到成果，能不能被珍惜，就讓花蓮人來決定。

面對這次選戰，蕭美琴競選總部主委盧博基說，跟上次選舉一樣充滿信心，相信花蓮人會做出正確的選擇，會讓這名認真、長年為花蓮爭取重大建設和經費的女孩子，繼續留在花蓮服務4年。

花蓮立委選舉，目前完成登記的有市民代表許願神、蕭美琴，黃啟嘉預計22日登記，傅崐萁則傳出將於明天中午前往登記。（編輯：黃世雅）1081120