宋楚瑜獲頒柏克萊東亞傑出校友 捐黨外時期文件

（中央社記者郭建伸台北21日電）親民黨主席宋楚瑜今天獲頒加州大學柏克萊分校「十大東亞傑出校友」；宋楚瑜則提供2萬筆台灣從威權轉型到民主時期的檔案，讓全世界都能了解到台灣為何能用不流血的方法完成「寧靜革命」。

第5度參選總統的宋楚瑜，今天上午卻沒有公開行程，午後他現身親民黨中央受訪時說，加州大學柏克萊分校校長卡洛.克里斯特（Carol T. Christ）來台灣參加活動與他見面，當面致贈他「十大東亞傑出校友」的榮譽證書。

宋楚瑜也轉述卡洛在會面中，表揚他對台灣民主化過程以及確保台海和平倡議有所貢獻。但因加州大學算是公立學校，校長不適合參與政黨活動，所以他與校長卡洛的會面並沒有公開，避免外界誤會。

宋楚瑜也提到，他1994年參選台灣省長獲得選舉補助款，捐贈100萬美元設立「宋楚瑜陳萬水獎學金」，指定一定要給台灣留學生；獎學金從1998年頒發至今，每年至少3、4人得獎，共有67位清寒且優秀的學生得獎。

親民黨總統參選人宋楚瑜和加州大學柏克萊分校簽約，21日受訪時也秀出簽約資料，將提供2萬筆民主化檔案。中央社記者郭建伸攝 108年11月21日

宋楚瑜說，他當年在美國、荷蘭設立獎學金時被外界抹黑，指他把錢移往國外沒繳贈與稅，一共被罰了160萬美元，但他其實在台灣也有設立獎學金，並非如外界所言；他從沒跟獎學金得主見面，倒是有時會遇到有人說曾拿過宋楚瑜獎學金；他打趣地說「這不是拿來做樁腳的」。

宋楚瑜也說，他與柏克萊分校簽約，將致贈台灣在威權時期民主化過程的文件給學校圖書館，作為研究台灣民主化過程的檔案資料。

他表示，2萬筆文件中有記載他與黨外人士、黨內大老溝通過程，加州大學柏克萊分校也會把資料翻譯成英文，並出版成冊發行，讓全世界都能了解到台灣為何能用不流血的方法完成「寧靜革命」。（編輯：林孟汝）1081121