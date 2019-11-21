拚2020連任 蔡總統要愛犬幫忙拉票

（中央社記者溫貴香台北21日電）總統蔡英文的3隻愛犬今天在小英志工團的安排下，到蔡總統競選總部參加活動，可愛模樣吸引不少民眾拿出手機狂拍；小英志工透露，蔡總統特別交待讓3隻狗狗「有空就到競總幫忙拉票，賺自己的罐罐錢。」

蔡總統2020連任競選總部晚間發布新聞稿表示，小英志工團下午邀請惠光導盲犬教育基金會到競選總部，介紹台灣導盲犬的發展現況，除了蔡總統愛犬Maru、Bella、Bunny以外，曾與Maru相處4年多的前主人視障者張先生，以及現役導盲犬Pino、Vic也到場相聚。

2016年蔡總統透過台北市議員阮昭雄牽線，參與惠光導盲犬教育基金會活動，收養Bella、Bunny和Maru3隻退役導盲犬，盼更多民眾一起做退役導盲犬的守護者。

競總表示，3隻狗狗去年10月1日因蔡總統在Facebook發布慶生影片而受到越來越多民眾注意與喜愛，這次蔡總統各地競選總部成立活動宣傳影片，找來3隻「第一犬」助陣，萌度破表。

惠光導盲犬教育基金會訓練師張慧雯表示，台灣的導盲犬制度儘管起步較晚，但立法院三讀通過「身心障礙者權益保障法」第60條條文修正，明文保障導盲犬自由出入公共場所的權利，造福很多視障朋友。

張慧雯說，導盲犬隨著年齡的增長會有一些健康狀況，例如關節炎或是體力衰退，10歲左右就會進入退休期，這時需要非常有愛心的收養家庭，照顧這些將健康青春的歲月奉獻給人類的狗狗們。希望各界一起支持讓視障朋友跟退役導盲犬們都能獲得更好的照顧。

現場小英志工也表示，雖然平常在官邸都有安排Bella、Bunny和Maru的運動時間，但狗狗們一天可能會睡到16小時，所以蔡總統特別交待讓3隻狗狗「有空就到競總幫忙拉票，賺自己的罐罐錢。」（編輯：謝佳珍）1081121