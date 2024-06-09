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蔡英文分亨毛小孩Bunny、Maru近況 叮囑要關心家人

2024/6/9 13:05
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（中央社記者葉素萍台北9日電）前總統蔡英文今天透過臉書分享毛小孩Bunny跟Maru近況，她說，他們雖然年紀大了，行動不太方便，但是食慾、精神各方面還是很不錯；蔡英文提醒大家趁連假，跟親朋好友聚餐、出遊，或打通電話、傳個訊息互相關心，珍惜相處時光。

今天是端午節連假的第2天，蔡英文透過臉書發文表示，上週跟大家分享愛犬「樂樂」跟「鳳梨」的近況，想到Bunny跟Maru，也已經很久沒跟大家見面了。

蔡英文分享的照片中，有一張是Bunny虛弱躺著，蔡英文餵食食物的照片，引起網友關切。

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蔡英文說，他們雖然年紀大了，行動不太方便，但是食慾、精神各方面還是很不錯。她要謝謝他們，從她當總統開始就一路陪著她到畢業，謝謝Bunny跟Maru成為她的家人。

蔡英文說，畢業後的生活，讓她有更多時間陪伴家人、毛小孩。希望大家也可以趁著連假，跟親朋好友一起聚餐、出遊，或打通電話、傳個訊息互相關心，好好珍惜彼此相處的時光。她也祝大家身體健康，假期愉快。（編輯：蘇志宗）1130609

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