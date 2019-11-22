布拉格市案卡關 苗博雅：柯文哲上緊螺絲再嘴砲

（中央社記者劉建邦台北22日電）台北市與捷克布拉格市締結姊妹市協議仍卡關，社會民主黨籍台北市議員苗博雅今天表示，這是台北市政府疏失，近期選舉行程多的台北市長柯文哲應上緊螺絲，卻還嘴砲其他政黨。

台北市將與捷克布拉格市締結姊妹市，因協議名稱使用「台灣」遭中國國民黨籍台北市議員2度暫擱。

苗博雅接受中央社記者訪問表示，議會20日審議時，國民黨籍台北市議員認為負責本案的北市府發言人周台竹未列席，直接要求再暫擱，但北市府卻未立即派員說明。這是很重要的議案，北市府螺絲根本鬆了。

苗博雅說，派員說明這麼簡單的事，柯文哲應提前準備，不知周台竹是否另有行程；如果有，議案再度被暫擱時，北市府也應立即派其他代表向議員說明立場，顯然北市府團隊運作有問題。

苗博雅表示，這件事北市府有疏失，且柯文哲近期很多外務，如果柯文哲市政處理得不錯，不會有人對柯文哲外務有意見，但外界感受到柯文哲近期很認真拚選舉；柯文哲近期選舉行程多，感覺整個市政團隊都快變成拚選舉團隊。

北市府副發言人戴于文表示，周台竹代表北市府到國外領獎，未列席20日議會會議，當天由國際事務委員會執行長楊慶輝在幕僚席列席，但議員很快提及負責官員沒列席，議案暫擱，官員來不及上台與議員溝通。

至於與布拉格市締結姊妹市議約名稱，他說，議約內容是布拉格市同意，北市府欣然接受，會持續朝向以「台灣」名稱努力。如果要更改名稱，後續流程曠日廢時，會努力與議會協調，布拉格市也未限定遞交協議日期。（編輯：李明宗）1081122