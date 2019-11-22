副總統接見孝恩得獎人 肯定對家庭付出與貢獻

（中央社記者溫貴香台北22日電）副總統陳建仁今天接見全國十大孝恩獎得獎人時表示，全國身心障礙者人數已達117萬人，政府會配合民間團體一起努力，當全民都把身心障礙者的照顧，當作是自己責任的時候，相信台灣社會一定更美好、更平安、更喜樂。

副總統陳建仁上午在總統府接見中華身心障礙者職業技藝協會理事長陳圡金所率領「中華身心障礙者職業技藝協會重要幹部及全國十大孝恩獎得獎人」，肯定所有得獎者全心全意對家庭的付出與貢獻，足以成為社會的楷模。

副總統致詞時表示，中華身心障礙者職業技藝協會除了協助身心障礙者投入職場，結合民間企業，給予更多的就業機會與工作選擇，協助身心障礙者在各領域發光發熱外，同時也致力於身心障礙、低收入戶、偏遠地區原住民及弱勢兒童與少年的福利服務，並以具體行動傳達政府愛護與照顧弱勢族群的心意。

副總統說，在提供服務之外，該協會也非常重視弘揚孝道，正所謂「百善孝為先」，「孝」被認為是中華文化中絕對重要的美德之一，也是儒家家庭倫理的核心重點。

他感謝該協會舉辦十大孝恩獎選拔活動，並肯定所有得獎者全心全意對家庭的付出與貢獻，「獲獎都是當之無愧」，足以成為社會的楷模。

副總統提到，依據主計處資料顯示，全國身心障礙者人數已達117萬人，身心障礙者因為身體及心理上的不便，需要花費更多的努力，才能夠給予子女充足的教養資源，當身心障礙父母年紀漸長，生活上許多事情也都需要透過子女的協助才能完成，對身心障礙者來說，家人永遠是最重要的支持者。

副總統說，未來政府對於身心障礙者一定盡最大努力來幫助，也會配合民間團體一起來努力，當全民都把身心障礙者的照顧，當作是自己責任的時候，相信台灣社會一定更美好、更平安、更喜樂。（編輯：林孟汝）1081122