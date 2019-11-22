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分享台灣數位民主經驗 唐鳳柏林行受歡迎

最新更新：2019/11/22 20:36
行政院政務委員唐鳳（右）21日參加德國自民黨為她舉辦的座談，駐德代表謝志偉（左）、LOAD協會主席瑞戴爾（Ann Cathrin Riedel）（左2）、國會議員克魯克特（Daniela Kluckerk）（右2）應邀出席。（田家瑋提供）中央社記者林育立柏林傳真　108年11月22日
行政院政務委員唐鳳（右）21日參加德國自民黨為她舉辦的座談，駐德代表謝志偉（左）、LOAD協會主席瑞戴爾（Ann Cathrin Riedel）（左2）、國會議員克魯克特（Daniela Kluckerk）（右2）應邀出席。（田家瑋提供）中央社記者林育立柏林傳真　108年11月22日

（中央社記者林育立柏林22日專電）行政院政務委員唐鳳本週在荷蘭和德國柏林演講，分享台灣數位民主的經驗，受到熱烈歡迎。她說，歐洲對政府創新的作法很感興趣，而台灣社會對個人隱私的重視也漸向歐洲看齊。

數位政委唐鳳正在歐洲訪問，18日晚在荷蘭海牙（Den Haag）萊登大學亞洲研究中心（Leiden Asia Center）針對數位民主和假訊息的防範發表演講，19日在鹿特丹（Rotterdam）舉行的國際會議上，向數百位官員和學者分享台灣主辦總統盃黑客松、民生公共物聯網及利用人工智慧找出共識的政策，兩場活動都吸引爆滿的聽眾。

唐鳳21日起訪問柏林，一大早參加自由民主黨（FDP）國會黨團為她舉辦的演講和座談，接著拜訪2個德國政府部會，分享數位民主的經驗。

由於大報「世界報」（Die Welt）和「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）曾大幅報導這位「數位部長」，德國社會因此對唐鳳不陌生。柏林今年5月舉行年度的re:publica數位會議，唐鳳以中華民國數位部長的身分透過機器人發言，受在場科技和新創界人士重視。

唐鳳接受中央社記者訪問時表示，從自民黨座談會現場熱烈的反應，可看到德國人不分年齡層，對政府解決問題的創新作法相當感興趣。由於中華民國與德國同是歐陸法系，在台灣相當成功的「沙盒」制度德國可直接沿用。

德國政府部門對台灣經驗也很感興趣，畢竟德國也在推動數位民主，但台灣早一步做，例如即時的逐字紀錄和平方投票法。她還向德國官員介紹公共政策網路參與平台，說明在台灣如何擴大民眾參與和形成政策。

柏林新創圈的活力舉世聞名，唐鳳與其中一些人原本就有來往。她說，他們經常思考的問題是如何在符合歐洲聯盟（EU）通用資料保護規則（GDPR）的前提下保障人的隱私，確保人與人之間的信任，但同時讓生活更便利，這點與台灣的發展方向很接近。

唐鳳認為，國內的個人資料保護法本來就是參考歐洲，跟歐洲一樣，民眾對個資的過分蒐集也開始出現抵制的現象，不贊成政府逾越所需的比例去蒐集個資。

唐鳳說，只要民眾多行使請求副本、刪除、更新的權利，提高客戶服務的成本，私部門就會感受到壓力，只蒐集最需要的個人資料並在目的完成後刪除。（編輯：郭中翰）1081122

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