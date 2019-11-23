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轉型正義未與民主轉型同時 學者：遲來的正義

最新更新：2019/11/23 13:20

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）黨產會今天舉辦研討會，討論民主憲政下的不當黨產處理。與會學者說，台灣的轉型正義未與民主轉型同時發生，是遲來的正義，這是台灣的獨特性，也是處理轉型正義必須考慮的因素。

不當黨產處理委員會與國立台灣大學公法學研究中心共同主辦「民主憲政下的不當黨產處理學術研討會」。黨產會副主委施錦芳致詞時表示，黨產會成立是因為有不當黨產處理條例，這項立法是推動轉型正義的一部分，希望破解政黨取得不當財產鞏固政權的狀況。

她說，進入黨產會工作以來，看到許多政府機關的檔案，發現過去公務員在白色恐怖底下，被迫執行公務，將這些財產移轉到當時的執政黨手上。黨產會希望透過清查、舉辦研討會等方式，呼籲更多學者從事相關研究，也讓未來不論哪一黨執政，都能在合法公平原則上施政。

台大法學院教授林明昕表示，談到不當黨產或對過去事實的清算，有人就會提出「信賴保護」原則，認為以前的事情就算了。但他強調，「信賴保護」要成立的基礎是「信賴值得保護」。

東吳大學法律學系教授張嘉尹以「憲政民主與轉型正義」為題發表演講時表示，轉型正義不只是政治上、法律上，也是歷史上、文化上、社會上的問題。

張嘉尹指出，轉型正義是在民主化之後才有可能推動，台灣在1990年後才有機會。不過，雖然1990年行政院成立研究二二八事件小組，但直到2016年才通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，整整晚了20多年。

他表示，其他國家的轉型正義都跟民主轉型一起發生，台灣的狀況並非如此，而是「遲來的轉型正義」。這是台灣的獨特性，也是處理轉型正義必須考慮的因素。

他認為，推動轉型正義的工作，其他國家的經驗與立法可做為參考，但台灣本土的脈絡才是最重要的。他並強調，「遲來的正義不是正義，但是逃避遲來的正義就更加不義」。（編輯：張均懋）1081123

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