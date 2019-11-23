蔡總統：花蓮非花蓮國 不該被政黨或家族壟斷

民進黨總統、立委花蓮聯合競選總部23日成立，總統蔡英文（前右2）現身，為立委參選人蕭美琴（前右）、平地原住民立委參選人陳瑩（前左2）、山地原住民立委參選人伍麗華（前左）輔選造勢。中央社記者張祈花蓮攝 108年11月23日

（中央社記者張祈花蓮縣23日電）民進黨總統、立委花蓮聯合競選總部今天成立，蔡英文總統指出，未來幼托和長照政策將會「1個加倍、5個增加」；也挺蕭美琴，強調花蓮不是花蓮國，不是任一政黨、家族可以壟斷。

花蓮上午豔陽高照，成立大會現場湧入數千人，包括蔡英文總統、副總統陳建仁、行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）、交通部長林佳龍、原民會主委夷將‧拔路兒（Icyang‧Parod）、平地原住民提名參選人陳瑩、山地原住民立委提名參選人伍麗華出席造勢。

蔡總統致詞指出，下一個4年，台灣的幼托和長照政策將會是「1個加倍、5個增加」，包括預算規模總經費、照顧家庭、服務項目、日照中心及區域的平價住宿服務都會增加，育兒津貼加倍，長輩、小孩國家一起來照顧，讓年輕人打拚沒負擔。

蔡總統也為花蓮立委選情發聲，她說，蕭美琴這一仗不好打，呼籲鄉親用選票證明花蓮不是花蓮國，更不該被任一政黨、家族壟斷，強調自由要贏過威權，民主要贏過民粹，票投給為花蓮付出的蕭美琴。

林佳龍致詞表示，蘇花改、蘇花安、花東景觀安全大道等公路，還有環島鐵路網、電氣化、雙軌化等，很多都是蕭美琴推動的，未來4年連任後將一一串聯。

蕭美琴細數過去3年推動政績，她說，爭取的新台幣140億的花東台9線全線拓寬經費，工程正逐步進行中，台鐵新採購600輛新車，未來2年將陸續到位，下一步能走那哪，就看鄉親的選擇，自己參選不是為了下架誰或哪個政黨，而是要做事跟解決問題的。

蔡總統會後接受媒體聯訪，被問到國民黨總統參選人韓國瑜臉書貼文指台灣缺的不只是7000億，更需要投資環境機會。蔡總統回應，韓市長個人過得好不好，她不清楚，但喊口號不是我們的做事方法，今天能有7000億投資，明天就可能有更多，總是要一步一步走，讓投資的果實由社會共享。

對育兒津貼補助延伸到6歲，外界質疑和韓陣營「0到6歲國家養」較勁，蔡總統表示，過去幾年執政，對0到6歲幼兒照顧，從200億提升到600億，預算、服務及補助規模依現有基礎擴大，並無較勁。

被問到國道6號延伸可能性，蔡總統說，國道6號東延現階段的技術困難，國民黨智庫也同樣認同，會持續關心這議題，未來東部將有快速鐵路，改善東部出入方便性。（編輯：黃世雅）1081123

民進黨總統、立委花蓮聯合競選總部23日舉辦成立大會，大批支持者到場力挺，熱情揮舞旗幟、高呼口號為民進黨參選人加油。中央社記者張祈花蓮攝 108年11月23日

民進黨總統、立委花蓮聯合競選總部23日正式成立，總統蔡英文（前右4）、交通部長林佳龍（前右2）等人現身站台，現場「凍蒜」聲不絕於耳，場面熱絡。中央社記者張祈花蓮攝 108年11月23日

現任民進黨籍花蓮縣立委蕭美琴力拚連任，23日民進黨總統、立委花蓮聯合競選總部成立，蕭美琴登台細數過去推動政績，籲請鄉親繼續支持。中央社記者張祈花蓮攝 108年11月23日