陪立委參選人拜票 柯文哲提市場管理經驗

（中央社記者程啟峰高雄24日電）台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今天陪同黨籍立委參選人敖博勝至傳統市場拜票，許多民眾和攤販紛紛上前與柯文哲夫婦握手及合影，柯文哲並提到市場管理的經驗。

柯文哲偕妻陳佩琪上午現身高雄小港區二苓市場，陪同敖博勝掃街拜票，許多民眾和攤販紛紛上前與柯文哲夫婦握手及合影，結束拜票1.5小時的行程後，柯文哲直呼，二苓市場很大，之前沒到過這麼大市場掃街。

陳佩琪一身清爽米色套裝及輕便包鞋隨柯文哲深入市拜票。柯文哲打趣說，陳佩琪來是「物以稀為貴」，陳珮琪則表示，她平常假日都要上班，剛好有空檔就陪夫婿下來。她採買常去夜市和市場，可能因此對市場比較熟悉，這次就陪夫婿來市場，也許可以順便幫忙他打點衣服。

柯文哲等人並在市場一家攤商歇腳吃土魠魚羹，陳佩琪要求和柯文哲合吃一碗就好，但柯文哲則低頭兩三口就吃完。陳佩琪指出，「他很好養，不會說什麼好吃不好吃，就把我煮的所有東西都吃光」。

柯文哲隨後又在市場一家豆花店停下享用豆花，並對媒體發表對市場管理的看法，他說，市場第一個條件是乾淨，他去台北的南門市場檢查，就要求地面不能濕的，要先乾才會淨，這樣年輕人就會去逛。

柯文哲指出，他在台北做市場改建、管理花很多錢，還花新台幣600萬元請顧問公司來輔導。他強調，如果只有30秒要看一個機關管理好不好，要看廁所；如果只有30分鐘要看一個城市水準，就要看市場。

面對媒體提問高雄市場水準呢？柯文哲笑而不答，陳佩琪則說「我們很少來這邊啦」。

柯文哲進一步指出，台北花很大力氣在做傳統市場改建，不過這是很花腦筋的事。

會不會給高雄什麼建議？柯文哲說，沒有什麼建議，「市場改建是所有工程中最煩的事，因為攤販太多，像環南市場有1300多攤，跟攤販溝通會發瘋，需要耐心」。（編輯：李亨山）1081124