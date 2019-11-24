高雄輔選 柯文哲籲挺解決問題的人

（中央社記者程啟峰高雄24日電）台灣民眾黨高雄市立委參選人敖博勝競選總部今天成立，黨主席、台北市長柯文哲南下高雄輔選，轉戰立委的親民黨高市議員吳益政也前往站台。柯文哲呼籲支持務實解決問題的人。

敖博勝競選總部下午在小港區成立，柯文哲偕妻陳佩琪到場站台，柯文哲推薦熬博勝值得信賴，也讚揚吳益政是高雄市最專業優質的市議員，他並允諾會幫吳益政輔選。

「從政不難，找回良心，執政不難，莫忘初衷」柯文哲致詞強調，台灣不缺發現問題的人，也不缺解釋問題的人，而是缺解決問題的人。民眾黨成立的初衷就是真正跟庶民站在一起，要解決百姓的問題，讓人民過好一點的日子，而不是將政黨的意識型態加諸在人民身上。

柯文哲表示，從政者若把所有問題都訴諸統獨問題而不去解決，不僅不切實際，也是不負責任。政治人物應要務實去解決問題才是人民之福。

敖博勝哽咽表示，以前在國民黨當幕僚，韓國瑜在國民黨總統初選出線後，自己因無法違背良心挺身出來批評韓國瑜不適合選總統而被開除黨籍，當時不僅被藍營人士群起「圍攻」，父母也受波及；如今他離開國民黨後發現，終於可以講真話了，很高興民眾黨給他這個機會，也呼籲鄉親給他機會進國會講真話，為人民做事。

另外，媒體報導，中國間諜稱去年捐給韓國瑜陣營280萬美元，國民黨總統參選人韓國瑜昨天在台中輔選說，若去年高雄市長選舉有拿共產黨一塊錢，就辭去高雄市長；今年總統大選若有拿一塊錢，立刻退出總統選舉。

柯文哲接受媒體訪問對此認為，選舉到了，信者恆信，「中國共產黨當然不會直接撥預算給你，這還要說嗎？」（編輯：黃世雅）1081124