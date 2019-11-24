突圍藍綠夾殺 柯文哲：台北經驗台灣實現

（中央社記者程啟峰高雄24日電）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今天說，立委選戰藍綠夾殺下突圍不易，但有決心跟勇氣還是有機會；民眾黨不同其他小黨只講理念而沒有實例，他相信「台北經驗」可在台灣實現。

柯文哲下午為民眾黨高雄市立委參選人敖博勝站台時接受媒體訪問做以上表示。

柯文哲批評，「國民黨與民進黨都完全執政過，最後怎麼會跟人民脫節？」當一個執政黨已不再有能力去從民間獲得能量，跟社會脫節，不再接地氣，就是萎縮的開始。

他指出，過去外界常認為民進黨接地氣，能在街頭號召群眾支持，但發現差不多到太陽花學運的時候，民進黨還可以在街頭獲得能量，平心而論「現在民進黨不用遊覽車、不發便當，還有能力去街頭號召群眾嗎？」

柯文哲認為，藍綠夾殺下要突圍的確不容易，但他要用前幾年自己挑戰單車「一日雙塔」的成功經驗鼓勵大家，「做不一定會成功，但不做一定不會成功，有最大的決心跟勇氣，還是有機會成功。」

柯文哲說，改變台灣從首都開始，「台北經驗、台灣實現」，民眾黨不同於其他小黨只講理念而沒有實際例子，他在台北是很認真在做，還債新台幣570億元，也努力實現居住正義，社會住宅今年底前將蓋接近1萬戶。

柯文哲強調，自己的中心思想就是讓人民過好一點的生活，不是把意識形態加在人家頭上，忍不住要再問「小英總統妳的台灣價值是什麼？」現在台灣97%以上都是台灣派、台灣優先、重視台灣主體性，所以沒必要在這個島上分什麼台灣派、中國派。

針對總統蔡英文宣布「0到6歲，國家跟你一起養」政見，柯文哲說，台北市政府已有一套政策，中央只是按台北的政策再加碼，不過他要問「錢從哪來？」請先把財務報表講清楚，「畫餅」大家都會畫，但要講清楚「政策實施後的財源及到底要多少錢？」錢可不會從天上掉下來。

柯文哲今天在高雄連趕3行程，上午陪同敖博勝在小港區二苓市場掃街拜票，下午出席敖博勝競選總部成立大會，隨後轉往高雄市區出席「阿北＆白芯羽音樂座談會」，所到之處都受到支持者熱烈歡迎。（編輯：黃世雅）1081124