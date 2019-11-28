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徐耀昌稱可支持親民黨 國民黨：由地方黨部先蒐證

最新更新：2019/11/28 19:27

（中央社記者余祥台北28日電）國民黨籍苗栗縣長徐耀昌稱可以支持親民黨；花蓮縣長徐榛蔚也公開為無黨籍傅崐萁站台。國民黨考紀會主委魏平政表示，需由地方黨部蒐證後召開考紀會，再報請中央考紀會經合議制決定。

苗栗縣長徐耀昌今天說支持國民黨總統參選人韓國瑜不在話下，「萬一有立場或不方便，也可以支持親民黨」；國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚昨天也不顧黨中央否決，為投入花蓮立委選戰的無黨籍傅崐萁站台。

針對兩人是否違反黨紀，魏平政告訴中央社記者，需回歸個案判斷，先經由地方黨部蒐證召開考紀會，提出建議案，再報請中央考紀會，經由合議制決定是否違反黨紀。

魏平政說，他們在開考紀會之前也會請當事人說明，以便了解事實，看看當事人是否口誤或是媒體報導錯誤等，才會進行最後的考紀決定。

由於此次被視為泛藍的親民黨主席宋楚瑜投入總統大選，許多泛藍政黨也在部分立委選區提名人選，國民黨未來恐會面臨不少黨員涉嫌違反黨紀情況。

魏平政指出，根據民國109年中華民國總統暨立委選舉國民黨黨員行為規範規定，國民黨黨員不得為非國民黨提名的候選人公開站台、動員掃街及其他公開助選的行為，或具名擔任該候選人競選組織任何職務；違紀輔選按情節輕重可處停權到撤銷黨籍。（編輯：紀淑芳）1081128

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