吳怡農推下架吳斯懷 藍反批年改崩壞政府信賴

（中央社記者溫貴香、余祥台北29日電）民進黨立委參選人吳怡農發起全民下架吳斯懷（國民黨不分區立委提名人）活動，國民黨表示，吳斯懷一生從軍，全心全力捍衛中華民國，維護國家安全，無庸置疑，反批民進黨推年改崩壞軍公教對政府的信賴。

吳怡農上午在立法院群賢樓外召開記者會，昨晚則透過臉書發文表示，以hashtag（主題標籤） 全民下架吳斯懷為標題，並tag（標註） 民進黨立委王定宇、羅致政、民進黨列為不分區立委的范雲，以及同黨立委參選人賴品妤。

吳怡農表示，與其讓吳怡農進入立法院再防範，現在就應該發起下架吳斯懷，全力抵制親近中國共產黨的退役將領，進入立法院，危害國家。po文一出，短短時間內，就有超多網友按讚支持，並紛紛留言支持，還有網友逗趣指「我主張全面上架吳怡農」。

吳怡農說，如果我們容忍和中共政權友好的吳斯懷進入國會、進入外交與國防委員會，國家安全的防護罩可能被硬生生打碎，我們一切的努力都會白費。

他深信，捍衛家園是全民的共識。我們必須用更積極、主動的態度面對這樣的威脅。並邀請所有關心國家安全的人、願意挺身捍衛台灣的朋友，共同加入響應＃全民下架吳斯懷的行列。

吳怡農等人堅決要求國民黨，也要求吳斯懷離開不分區名單，不得擔任台灣人民的代議士。

中國國民黨文傳會主委程美華表示，吳斯懷一生從軍，全心全力捍衛中華民國，維護國家安全，無庸置疑。

她表示，若民進黨政府在意國家安全，認真照顧軍公教人員，為何為達到年改目的，不惜製造世代仇恨，而且侵害軍公教退休權益，傷害政府與軍公教之間的信任與信用，崩壞軍公教對政府的信賴，難道不是國安問題。（編輯：林興盟）1081129