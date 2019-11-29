2020大選將至 中選會邀郭子乾瑞莎拍宣導影片

（中央社記者侯姿瑩台北29日電）2020總統、立委大選將至，中央選舉委員會今天公布3支宣導影片，由「百變模王」郭子乾、今年剛拿到台灣身分證的藝人瑞莎為主角，鼓勵民眾踴躍投票及提醒投票時應注意的事項。

中選會發布新聞稿表示，郭子乾在影片中發揮模仿功力，扮演男、女性、長者、首投族代表多元投票族群，以及老師、學生等不同角色，鼓勵民眾把握投票的權利，並宣導民國109年1月11日早上8時到下午4時，記得帶身分證、投票通知單、印章前往投票；同時，也特別提醒，切勿在投票所自拍，否則恐面臨1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣3萬元以下罰金。

中選會指出，「政黨票」短片的場景轉換到課堂教室，由「郭老師」宣導「什麼是政黨票」。「鼓勵踴躍投票」、「政黨票」2支影片除了國語版，還有台語、客語版本。

另外，中選會也邀請具有新住民及首投族雙重身分的藝人瑞莎拍攝網路影片。瑞莎在影片中分享，過去在烏克蘭不曾投過票，取得台灣投票權後，明年1月11日將是她人生首次投票，心情相當興奮與期待。她並接受投票常識快問快答的大考驗，包括投票時必帶的3樣東西。（編輯：林興盟）1081129