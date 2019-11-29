博士論文被揪錯字 總統：希望不要再做無謂炒作

立法院對總統蔡英文博士學位論文召開公聽會，蔡英文29日表示，「我的論文是真的，我的學位也是真的」，並指立法院是審法案、審預算之處，而不是個人操作選舉的地方。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北29日電）立法院昨天針對總統蔡英文博士學位論文召開公聽會，蔡總統今天受訪時表示，「我的論文是真的，我的學位也是真的」，希望這件事情不要再做無謂炒作，立法院是審法案、審預算之處，而不是個人操作選舉的地方。

立法院教育及文化委員會28日召開公聽會，並以「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」為討論主題；根據會前發給立委的資料顯示，討論題綱設定直指蔡總統「博士學位及論文之存否、真偽？」與「副教授資格審查論文是否涉及自我抄襲？」等。

其中與會的政大國關研究中心研究員嚴震生表示，自己花了2週把蔡總統的論文看了2次，發現444個錯字，而且基本標點符號使用都出錯。

蔡總統今天於「2019台北金融科技展開幕典禮」受訪時表示，這是35、36年前的論文，當時打字是用傳統打字機，由學生自己打字，也沒有軟體可以檢測打字錯誤，因此在很長的論文裡面，有打字錯誤是在所難免。

蔡總統重申，「我的論文是真的，我的學位也是真的」，她希望這件事情不要再做無謂炒作，立法院是很嚴肅，審法案、審預算之處，而不是個人操作選舉的地方。

此外，自稱中國間諜的王立強案又有新進度，據媒體報導，王立強親筆寫下的報告，內容的英文人名譯為中文後都確有其人，甚至參與立委選舉，對此，蔡總統表示，此事已進入調查階段，不便在個別案情做討論，希望社會對這個案件抱持冷靜理性態度，過度臆測並非好事。（編輯：林淑媛）1081129