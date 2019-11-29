更多編輯台推薦新聞：
美國阿嬤誤傳陌生人感恩節簡訊 連4年共享大餐
國際

美國阿嬤誤傳陌生人感恩節簡訊 連4年共享大餐

總統府住一晚 法國搭檔：台灣美食太多太好太惱人
生活

總統府住一晚 法國搭檔：台灣美食太多太好太惱人

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

博士論文被揪錯字 總統：希望不要再做無謂炒作

最新更新：2019/11/29 16:50
立法院對總統蔡英文博士學位論文召開公聽會，蔡英文29日表示，「我的論文是真的，我的學位也是真的」，並指立法院是審法案、審預算之處，而不是個人操作選舉的地方。（中央社檔案照片）
立法院對總統蔡英文博士學位論文召開公聽會，蔡英文29日表示，「我的論文是真的，我的學位也是真的」，並指立法院是審法案、審預算之處，而不是個人操作選舉的地方。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北29日電）立法院昨天針對總統蔡英文博士學位論文召開公聽會，蔡總統今天受訪時表示，「我的論文是真的，我的學位也是真的」，希望這件事情不要再做無謂炒作，立法院是審法案、審預算之處，而不是個人操作選舉的地方。

立法院教育及文化委員會28日召開公聽會，並以「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」為討論主題；根據會前發給立委的資料顯示，討論題綱設定直指蔡總統「博士學位及論文之存否、真偽？」與「副教授資格審查論文是否涉及自我抄襲？」等。

其中與會的政大國關研究中心研究員嚴震生表示，自己花了2週把蔡總統的論文看了2次，發現444個錯字，而且基本標點符號使用都出錯。

蔡總統今天於「2019台北金融科技展開幕典禮」受訪時表示，這是35、36年前的論文，當時打字是用傳統打字機，由學生自己打字，也沒有軟體可以檢測打字錯誤，因此在很長的論文裡面，有打字錯誤是在所難免。

蔡總統重申，「我的論文是真的，我的學位也是真的」，她希望這件事情不要再做無謂炒作，立法院是很嚴肅，審法案、審預算之處，而不是個人操作選舉的地方。

此外，自稱中國間諜的王立強案又有新進度，據媒體報導，王立強親筆寫下的報告，內容的英文人名譯為中文後都確有其人，甚至參與立委選舉，對此，蔡總統表示，此事已進入調查階段，不便在個別案情做討論，希望社會對這個案件抱持冷靜理性態度，過度臆測並非好事。（編輯：林淑媛）1081129

延伸閱讀
立院委員會公聽會擬討論總統論文 引發爭議藍委要求大學校長為總統論文表態 府批政治勒索蔡總統博士論文上線 國圖開放全文下載

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報