台灣搖滾派對台北登場 蔡總統喊八仙過海

總統蔡英文（前）29日晚間到台北大安森林公園出席台灣搖滾派對，率立委參選人向選民拉票，呼籲支持者投給民進黨提名及支持的立委參選人，打造最強「台灣隊」。中央社記者裴禛攝 108年11月29日

（中央社記者游凱翔台北29日電）「台灣搖滾派對」演唱會今天在大安森林公園舉行，總統蔡英文替民進黨籍吳思瑤、何志偉、吳怡農、高嘉瑜、謝佩芬、許淑華、阮昭雄，及無黨籍林昶佐等參選人造勢，力求明年當選，並希望選民支持，讓這8名參選人「八仙過海」。

2020選舉倒數，總統蔡英文競選辦公室晚間在大安森林公園舉辦「台灣搖滾派對Taiwan Rock」演唱會，也邀請九天民俗技藝團、董事長、滅火器、小護士樂團、大支等藝人樂團獻唱，雖然開場沒多久就下起小雨，但支持者仍身穿雨衣圍繞舞台周遭，場面熱鬧。

總統蔡英文台北競選總部29日晚間在大安森林公園舉辦「台灣搖滾派對」，邀請知名樂團與立委參選人出席表演，吸引許多年輕選民到場支持。中央社記者裴禛攝 108年11月29日

台北市議員王閔生及洪健益演唱「你是我的花朵」開場，炒熱現場氣氛；緊接由許淑華、吳怡農合唱「朋友」，吳怡農也趁勢呼籲民眾支持，並下架國民黨立委不分區名單中的退將吳斯懷，現場「農粉」一陣鼓掌；高嘉瑜則與林昶佐合唱「愛情限時批」，內政部長徐國勇、民進黨秘書長卓榮泰也合唱，再次掀起活動高潮。

蔡總統致詞表示，今天晚上下起了雨，但現場民眾仍到場聆聽參選人唱歌。蔡總統笑稱：「我是要他們保證不會要我上台唱歌才來的，謝謝大家同情我支持我，沒有要求我唱歌。」引起台下一陣哄堂大笑。

蔡總統也在台上細數這8名立委參選人的特點。蔡總統說，吳思瑤是最美麗的立委，專長是教育文化；再來是今年初民進黨艱困時刻時，替黨守住大同士林區的何志偉；以及具軍事專業，引起現場婦女尖叫的吳怡農；同樣也引起尖叫的高嘉瑜、謝佩芬；對弱勢族群最照顧、貼心的許淑華；以及口才很好，擔任她發言人的阮昭雄。

蔡總統呼籲，這3年來政府做了很多過去政府不願意、不敢做的改革，包括年金改革等等。這幾年財務也相當穩健，讓台灣成為亞洲四小龍的第一名，甚至台商回流也都是實實在在正在發生的事，現在「地在擴、廠在蓋、人在請」，未來的四年，將繼續讓公共托育、長照升級，讓長輩、小朋友受到更好的照顧，年輕人可以更放心地外出打拼，因此呼籲明年選舉票投蔡英文外，也要讓這8名參選人「八仙過海」。（編輯：鄭雪文）1081129

搶攻青年選票，總統蔡英文台北競選總部29日晚間在大安森林公園舉辦台灣搖滾派對，邀請董事長樂團等藝人團體帶來精彩演出，用音樂與民眾同歡。中央社記者裴禛攝 108年11月29日

總統蔡英文（中）29日在大安森林公園出席台灣搖滾派對，向現場民眾拜票致意。中央社記者裴禛攝 108年11月29日

力拚連任的總統蔡英文（中）29日晚間在大安森林公園出席由台北競選總部舉辦的台灣搖滾派對，向現場民眾拜票致意，民眾也大力揮舞旗幟表支持。中央社記者裴禛攝 108年11月29日

總統蔡英文（左5）29日晚間到台北大安森林公園出席台灣搖滾派對，蔡總統與民進黨主席卓榮泰（右5）帶領黨籍立委參選人吳思瑤（右起）、何志偉、吳怡農、高嘉瑜、阮昭雄（左起）、許淑華、謝佩芬及無黨籍的林昶佐向選民揮手致意。中央社記者裴禛攝 108年11月29日

總統蔡英文台北競選總部29日晚間在大安森林公園露天音樂台舉辦「台灣搖滾派對」，邀請多組藝人團體演出，蔡總統則擔任壓軸嘉賓，吸引大批支持者到場力挺。中央社記者裴禛攝 108年11月29日

總統蔡英文台北競選總部29日晚間在大安森林公園舉辦「台灣搖滾派對」，邀請知名樂團與立委參選人出席，用音樂與民眾同歡。許多支持者聚集在舞台前，為自己支持的立委參選人拍照留念。中央社記者裴禛攝 108年11月29日

總統蔡英文台北競選總部29日晚間在大安森林公園舉辦「台灣搖滾派對」，邀請知名樂團與立委參選人出席表演，用音樂與民眾同歡。中央社記者裴禛攝 108年11月29日