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總統：浪漫台三線帶動觀光 客家文化交給客家妹

最新更新：2019/11/30 17:07
總統蔡英文（右）30日到新竹縣褒忠亭義民廟贈牌匾，並為民進黨新竹縣第一選區立委參選人周江杰站台，受到民眾熱情歡迎，蔡總統也展現親和力，與民眾握手致意。中央社記者郭宣彣攝　108年11月30日
總統蔡英文（右）30日到新竹縣褒忠亭義民廟贈牌匾，並為民進黨新竹縣第一選區立委參選人周江杰站台，受到民眾熱情歡迎，蔡總統也展現親和力，與民眾握手致意。中央社記者郭宣彣攝　108年11月30日

（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）總統蔡英文今天到竹縣義民廟贈牌匾，並為民進黨新竹縣第1選區立委參選人周江杰站台。總統說，推動浪漫台三線發展已有初步成果，也帶動旅客觀光，客家文化要交給客家妹。

總統今天先到褒忠亭義民廟贈匾並參拜，她說，請義民爺保佑台灣平安，而牌匾上寫「旌忠彰義」，也代表在國家的治理與挑戰都秉持此精神，持續讓國家更好。

總統表示，2016年選舉時，重要政見之一就是推動浪漫台三線，目前已有初步成果，也帶動更多人來旅遊，甚至有外國朋友到此體驗客家風情，未來將持續推動，成為客家最具指標性工程之一。

總統也提到，通過法律規定讓客語成為國家語言，讓孩子在學校可以學習，也讓客語繼續傳承。同時，成立客語廣播電台，讓客家鄉親能在家中直接聽客語廣播，了解客語帶來的資訊。

她也說，今天在現場看到有人舉旗子寫「自來水可以使用了」，感謝解決自來水使用問題，這也是執政團隊努力成果，包含地方大小事都用心解決。

總統說，客家文化要交給客家妹，讓客家文化變台灣主流文化，也懇請大家再給執政團隊4年，全力為客庄服務。

蔡總統強調，近年台灣經濟發展為四小龍第一名，明年經濟將持續成長，也因台商、外商等企業都投資台灣，有這些企業投資，相信會讓經濟穩定成長，台灣越來越好。（編輯：洪學廣）1081130

總統蔡英文（前中）30日到新竹縣為民進黨竹縣第1選區立委參選人周江杰（前右）站台造勢，攜手高呼「凍蒜」等口號，籲請選民全力支持。中央社記者郭宣彣攝　108年11月30日
總統蔡英文（前中）30日到新竹縣為民進黨竹縣第1選區立委參選人周江杰（前右）站台造勢，攜手高呼「凍蒜」等口號，籲請選民全力支持。中央社記者郭宣彣攝　108年11月30日
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