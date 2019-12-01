侯友宜北市首場輔選 力挺老同事林奕華

（中央社記者梁珮綺台北1日電）新北市長侯友宜今天首到台北市輔選國民黨第6選區（大安）立委參選人林奕華，他說，擔任新北市副市長時，林奕華任教育局長，他稱讚林奕華腳踏實地、認真做事，呼籲選民支持。

林奕華在侯友宜陪同下，下午到建國花市尋求支持，並動手裝飾耶誕小盆栽，現場「林奕華凍蒜」、「侯友宜加油」的聲音，此起彼落。

這是侯友宜在台北市首場輔選行程，他笑說，他擔任新北市副市長時，林奕華擔任教育局長，2人已是相識許久的老同事，給予林奕華滿滿肯定。

至於之後是否會在雙北為其他參選人輔選，侯友宜說，只要認真做事，他絕對義不容辭地全力相挺。

而被問及總統蔡英文多在新北市為立委參選人輔選時表示，「她是偶爾來一下，我天天在新北市做事」，並稱蔡總統到新北市只喊凍蒜，自己則是認真做事。

有媒體追問國民黨總統參選人韓國瑜偶爾也會到新北市造勢，會否幫忙鞏固選票，侯友宜則說，他不只給予國民黨總統參選人滿滿支持，更重要的是守住12席立委，才是應盡的本分。

話鋒一轉，侯友宜強調，市政優先，會把市長角色做好，否則會被選民討厭，有餘裕時才協助參選人，如今天也是到選舉後期，利用假日到台北市輔選。

面對媒體詢問對「全民下架吳斯懷（國民黨不分區立委參選人）」看法時，他只說，「我個人努力，把市長角色做好」。（編輯：李錫璋）1081201