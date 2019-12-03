侯友宜：韓國瑜新北競總主委是400萬市民

新北市長侯友宜（圖）3日受訪表示，中國國民黨總統參選人韓國瑜的新北競選總部主委是400萬市民，市民的支持才是最大的力量。（新北市府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年12月3日

（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北市長侯友宜今天表示，中國國民黨總統參選人韓國瑜的新北競選總部主委是400萬市民，他會扮演好市長及輔選的雙重角色，兩種角色彼此不衝突，輔選也是他應盡的本分。

侯友宜今天參加第22屆「愛在畫中」身心障礙者巡迴畫展頒獎典禮接受聯訪時，媒體詢問他是否確定不接任國民黨總統參選人韓國瑜的新北競選總部主委。

侯友宜表示，他已多次表達，韓國瑜的新北競總主委是新北市400萬市民，包括他自己競選新北市長時也一樣，訴求提供市民最好的安居樂業環境，市民的支持才是最大的力量。

侯友宜說，韓國瑜競選總部主委就是新北市400萬市民，唯有獲得市民的支持，才能化作往前走最大的機會與希望。「所以，主委永遠是我們400萬市民來擔任」。

侯友宜強調，唯有心手相連與400萬市民站在一起才有力量，光掛個虛名或掛個徒具形式的名稱，其實意義不大，400萬市民一起走才是主委最重要的責任。

記者又問，不管侯友宜有沒有接任韓國瑜新北競選總部主委，是否都會接下輔選工作。

侯友宜重申，每個人都有不同角色，他當市長以市政為最主要的角色，還有時間與力量時，一定會扮演另外的輔選角色，彼此角色不衝突，自己要把角色扮演好，這也是他應盡的本分。（編輯：李錫璋）1081203