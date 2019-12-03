郭台銘：若在意柯文哲說什麼就不用睡覺了

（中央社記者王承中台北3日電）民眾黨主席柯文哲對幼兒政策、國會組成有不同看法。鴻海創辦人郭台銘今天表示，柯文哲是很直白的人，「若要在意柯文哲說什麼，晚上都不要睡覺了」。但他也稱讚柯文哲在廉的部分做得不錯，是兩人合作的基礎。

郭台銘也透露，他今天行前曾致電給國民黨立委參選人蔣萬安，但未通。他表示，出國回來將會幫蔣萬安站台，因為民進黨立委參選人吳怡農稱故總統蔣經國讓父親沒工作，但蔣經國卻讓他有發展，蔣經國把台灣從威權開放到民主，非常不容易。

柯文哲與郭台銘在幼兒政策與國會組成上意見分歧，但柯稱仍可合作。

郭台銘下午在台北松山機場長榮商務航空中心召開訪美行前記者會。他表示，柯文哲是很直白的人，如果要在意柯文哲說什麼，晚上都不要睡覺了，但柯文哲的個性蠻好的。

郭台銘指出，現在看起來已經不是藍綠的問題，而是已經綠油油的一片，但是他認為民主的可貴在於多元、包容，如果綠油油一片讓民進黨獨大，民進黨就會得到權力的傲慢，若民進黨長期執政下去就會國民黨化，而國民黨會新黨化，對台灣民主政治不是好事，希望政黨票不要讓民進黨通吃。

郭台銘表示，有友人向他轉述即將離任的新加坡駐台代表黃偉權表示，在台灣經歷馬政府及蔡政府，但台灣政府的廉能沒有太大的改變。而柯文哲在台北市政府內，廉的部分做得不錯，這也是他跟柯文哲合作的基礎。

郭台銘指出，親民黨總統參選人宋楚瑜有實際行政經驗，他認為宋楚瑜在擔任台灣省長任內真的做了很多事情，這在政府效能方面，這也是他支持親民黨其中一個理由。

郭台銘表示，現在很多支持郭台銘的選民不想投綠的，也不想投國民黨，現在他提供一個兩大兩小的選擇，可以讓選民選擇，希望親民黨能夠成為鞭策的力量，讓親民黨在立法院能再多幾席立委，加上民眾黨，能夠變成中道力量的結合。

另外，宋楚瑜競辦發言人于美人、親民黨發言人張碩文今天也來到記者會現場像向郭台銘致意，郭台銘告訴于美人，「請祝福他（宋楚瑜）」，于美人則表示，「有您的支持他（宋楚瑜）一定可以成功」。（編輯：蘇龍麒）1081203