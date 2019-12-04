張善政原定5日訪寵物銀行 基市府：謝絕競選拜訪

（中央社記者王朝鈺基隆市4日電）國民黨副總統參選人張善政原定明天造訪基隆市動保所附設「寵物銀行」，市府為秉持行政中立，謝絕競選拜訪活動。國民黨總統參選人韓國瑜競總通知，張善政明天取消基隆行程。

基隆市府指出，產業發展處2日收到市議員藍敏煌服務處公文，表示藍敏煌將於5日上午9時30分，率員到七堵區寵物銀行參訪，擔任一日志工，請動保所派員說明寵物銀行現況及未來改建規劃，但公文中並沒提到張善政也將來訪。

市府表示，動保所是市府轄下公務機關，本應嚴守行政中立原則，並謝絕一切競選拜訪活動，另外，根據「公務人員行政中立法」規定，「各機關首長或主管人員於選舉委員會發布選舉公告日起至投票日止之選舉期間，應禁止政黨、公職候選人或其支持者之造訪活動；並應於辦公、活動場所之各出入通道明顯處所張貼禁止競選活動之告示」。

市府指出，依中選會公告時程，現階段實為「選舉期間」，因此已謝絕任何參選人造訪公家機關，進行任何選舉行為。

韓國瑜競選總部今天晚上8時49分也在LINE群組表示，基於尊重地方政府秉持中立原則精神，張善政明天到基隆赴動保所關懷流浪動物及仁愛市場兩行程皆取消。（編輯：洪學廣）1081204