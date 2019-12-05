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侯友宜：見韓國瑜是加油打氣 盼韓不輕言放棄

最新更新：2019/12/05 12:12

（中央社記者葉臻新北5日電）新北市長侯友宜今天接受媒體聯訪時表示，與國民黨總統參選人韓國瑜見面是以朋友的態度替韓國瑜加油打氣，希望韓國瑜選戰不到最後一刻絕不輕言放棄。

侯友宜今天上午視察市民廣場性別友善公廁，接受媒體聯訪時，媒體詢問侯友宜與韓國瑜私下見面的談話內容。

侯友宜表示，他和韓國瑜認識蠻長一段時間，是用朋友的態度給韓國瑜加油打氣，在選舉的過程中難免會有很多挫折，要勇敢往前走，希望他不到最後一刻絕不輕言放棄，「我永遠是大家的朋友，好好的加油」。

媒體詢問侯友宜，韓國瑜12月8日將在板橋舉行新北市競選總部成立大會，侯友宜是否會親自前往現場和韓國瑜一起加油。

侯友宜表示，市長有市長的角色，市政工作一定是他最大的優先，當然他也有黨員的角色，必須要輔選，因此同台不同台、用什麼方式，大家不要那麼在意，他會盡量在下班有餘力、市政工作完成的時候配合。

媒體詢問侯友宜現在跟韓國瑜保持距離，但又另外密會台北市長柯文哲，是不是在為自己的未來鋪路。

侯友宜表示，他和柯文哲從來沒有密會過，他和柯文哲是會聊天的好朋友，他也稱讚柯文哲快人快語、人很坦率，對市政有自己的想法跟理念，會彼此研究如何把雙北做得更好，跟柯文哲談的都是市政建設。（編輯：張銘坤）1081205

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