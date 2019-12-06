參拜旗津宮廟 蔡總統：高雄不會被遺忘

（中央社記者程啟峰高雄6日電）總統蔡英文今天中午到高雄旗津區分別至天后宮和廣濟宮參香，她強調，中央有很多計畫在高雄，高雄人也在中央政府扮演很重要角色，高雄是不會被遺忘的。

蔡總統由總統府祕書長陳菊、民進黨立委管碧玲及賴瑞隆等人陪同先後至旗津天后宮和廣濟宮參香；蔡總統抵達廣濟宮時雖然天雨氣溫也驟降，但仍受到大批民眾熱情相挺，現場「凍蒜」聲不斷。蔡總統接受廟方致贈象徵「好彩頭」的菜頭，還與廟方人員合影。

蔡總統致詞表示，外界覺得她為何這麼常來高雄，這是因為高雄是很重要的地方，中央有很多重要計畫在高雄，況且高雄也是蓬勃發展中的城市，當然要來關心地方需求。在中央政府，高雄是不會被遺忘的，高雄人也在中央政府扮演很重要角色，包括陳菊、行政院副院長陳其邁也都來自高雄。

蔡總統說，她上午去看海巡署巡防艦艇啟用儀式，這是國艦國造的政策，用國家力量帶動造船產業，讓高雄造船業能夠重振雄風，走向世界。海巡署10年內要造141艘艦艇，很多都在高雄建造，所以未來幾年高雄造船業都有穩定的業務量，也可讓民眾穩定就業。

蔡總統同時不忘為隨行的賴瑞隆及管碧玲輔選，籲請選民要「讓旗津出兩席立委」，一席是高雄市第8選區（旗津區、前鎮區、小港區）的賴瑞隆，一席是名列民進黨不分區立委名單的管碧玲，因為旗津目前還是管碧玲服務的選區。

蔡總統稱許賴瑞隆有中央及地方的歷練，為地方爭取預算和資源也精準到位，而管碧玲是在不分區立委名單中，呼籲大家政黨票要投民進黨，讓管碧玲能進入立法院。

蔡總統表示，台灣在中國文攻武嚇、在香港的民主發展情勢下，台灣要向世界表達什麼樣的心情跟意願，這次選舉非常重要，世界都在看，請大家再給她4年，讓民進黨立委在這次大選也過半。（編輯：謝雅竹）1081206

總統蔡英文（前右3）6日在總統府秘書長陳菊（前右）、民進黨立委參選人賴瑞隆（前右2）等人陪同下，到高雄市旗津廣濟宮參拜。中央社記者程啟峰高雄攝 108年12月6日