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韓國訪團拜訪促轉會 籲台韓互助阻人權迫害再生

最新更新：2019/12/07 19:43

（中央社記者王承中台北7日電）促轉會今天安排前韓國真相和解委員會委員長安秉旭等人組成的韓國訪問團參觀六張犁公墓。安秉旭表示，台韓應相互幫助與支持，阻止人權迫害事件再度發生。

促轉會下午發布新聞稿表示，安秉旭及518光州事件相關團體代表等8名韓國轉型正義與人權參與者，今天在促轉會安排下，前往位於六張犁的台北市示範公墓暨戒嚴時期政治受難者墓區參觀，由促轉會代理主委楊翠陪同解說。訪團對公墓歷史與受難者故事表達關心，並向受難者默哀致敬。

促轉會表示，韓國訪問團隨後前往促轉會訪問，訪團對台灣轉型正義的進程與促轉會業務困難，皆感好奇並提出意見。安秉旭感嘆冷戰時期國際情勢相互牽動，獨裁者之間也互有連結。

安秉旭指出，轉型正義的重點是防止威權復辟，將來若有任何獨裁再起的可能，不論發生在韓國或台灣，都應該相互幫助與支持，阻止人權迫害事件再度發生。

韓國民間代表則說，轉型正義業務多樣且繁重，如何在2年任期內完成，台灣轉型正義工程是否會再繼續。楊翠表示，這是促轉條例規定的法定任期，相關業務確實很難在任期內全數完成，因此既有的成果會呈現在總結報告裡，也正在陸續與其他機關協商業務移轉的工作。

另一個引起熱烈討論的議題，則是促轉會有無處置加害者的計畫。促轉會說，本身也是光州事件參與者的「518首爾紀念事業會」顧問韓尚錫表示，觀察到台灣轉型正義多是受難者的聲音，進行的似乎是一種修復式的工程，促轉會的重點是促進，或是正義。

楊翠表示，解嚴30年後，台灣第一次站在國家高度進行轉型正義工程，過去沒有完整的官方報告，許多真相亟待釐清，在真相釐清之前，很難直接跳到加害者處置。

與會的促轉會委員葉虹靈指出，檔案局藏有數百萬頁的檔案，政府並未系統性整理，多由民間個別研究，促轉會正透過資料庫的建構，釐清在軍法審判過程中不同人、不同位置扮演的角色與該負的責任。（編輯：謝佳珍）1081207

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