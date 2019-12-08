柯文哲籲挺第三勢力 擺脫藍綠惡鬥泥沼

（中央社記者程啟峰高雄8日電）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今天到高雄輔選，他呼籲民眾力挺第三勢力，讓立法院「三黨不過半，台灣重開機」，擺脫藍綠惡鬥泥沼，不要再讓台灣繼續沉淪。

柯文哲上午現身高雄市美濃區台灣民眾黨高雄市立委參選人羅鼎城競選總部成立大會，與黨籍高雄市其他立委參選人同台，為羅鼎城拉抬聲勢，親民黨立委參選人、高雄市議員吳益政也到場力挺。

柯文哲致詞表示，在台北市長任內5年來為市府還債新台幣570億元，有人問怎麼做到的，其實很簡單就是第一「對的事情做」、第二「不對的事情不要做」，第三「認真堅持去做」。

柯文哲並呼籲民眾力挺第三勢力讓立法院「三黨不過半，台灣重開機」，擺脫藍綠惡鬥泥沼，不要再讓台灣繼續沉淪。

柯文哲稍早接受媒體訪問也批評國、民兩黨有意聯合修憲抑制小黨成長，這是既得利益者阻擋新來者的舉措；修憲後雖有政治穩定的優點，但會讓台灣的政治失去創新能力，因此他主張「三黨不過半，台灣重開機」。

藍營日前赴外交部抗議造成立委陳玉珍等人受傷送台大醫院急診室，現場湧入大量媒體採訪，國民黨總統參選人韓國瑜等也前往探視惹議。柯文哲對此受訪起初說，「不在其位不謀其政」，後來說，很不適合。

針對高市府多名官員陸續辭官爭議，柯文哲認為，高市府這段時間這麼混亂，即使韓國瑜明年初銷假市府上班，善後也不容易，別說後續還有國民黨主席選舉，恐怕還會亂一段時間。

至於總統蔡英文上次選總統興建20萬社會住宅政見達成率迄今仍有很大差距。柯文哲認為，自己擔任台北市長了解公務體系能量有多少，20萬戶社會住宅不容易達成，只要問蔡總統第一任期內開工多少件數就會破功；從政務實就好，做得到就做，做不到不要亂講，不要亂開支票，以免變成空頭支票。（編輯：黃世雅）1081208