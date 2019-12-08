許淑華總部成立 賴清德贈刺客寶劍進立院斬紅流

（中央社記者陳俊華、梁珮綺台北8日電）民進黨副總統參選人賴清德今天送給台北市立委參選人許淑華「刺客寶劍」，他說，2020選舉不是藍綠對抗，而是要把許淑華送進立法院「斬斷紅流」，也是守護台灣民主的聖戰。

賴清德、民進黨主席卓榮泰上午出席台北市第7選區（信義、南松山）立委參選人許淑華競選總部成立大會，許淑華穿上一身黑色皮衣，以「刺客」造型現身。

賴清德致詞時表示，2006年時民進黨徵召許淑華作為「刺客」參選台北市議員，首次參選就以最高票當選，十多年來許淑華服務的案件就超過7萬件，週末都在市場擺攤提供法律諮詢服務，「別人在約會，她在擺攤」，民進黨再次徵召許淑華，為台灣民主擔任刺客。

會中賴清德也贈送許淑華一把刺客寶劍，賴清德表示，希望許淑華能進立法院「斬斷紅流」，這次選舉不是藍綠對抗，現在中國共產黨已經來到台灣門口，「這場選舉是要守護台灣民主的聖戰」。

卓榮泰表示，很多人說信義、松山是鐵板一塊，「但30年前我就是從鐵板裡長出來的」，台北市這次有最好機會、最佳人選，還有最強的「英德配」，「希望台北市能恢復過去阿扁市長時的光榮，台北市本來就不是鐵板」，民進黨在首都要承擔、要有魄力。

卓榮泰會前受訪時表示，台北市8個選區中，會先顧好現任立委何志偉、吳思瑤及林昶佐，再搶攻新挑戰區，第一級挑戰區是第4選區（內湖、南港）、第7選區（信義、南松山）及第3選區（中山、北松山）。

他說，他上午替民進黨第4選區立委參選人高嘉瑜輔選，如今替第7選區立委參選人許淑華站台，「這2個挑戰區如果能夠翻轉，台北市就能夠翻轉」。

卓榮泰表示，許淑華對手是國民黨資深老將費鴻泰，找該黨不分區被提名人吳斯懷助選，是最大的敗筆；而許淑華在台灣主權、安全的立場鮮明，所以他都鼓勵許淑華，妳的對手找吳斯懷，妳就找吳思瑤，對手是費鴻泰，但許淑華的隊友是卓榮泰。（編輯：蘇志宗）1081208