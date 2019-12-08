總統贈匾北台中城隍廟 呼籲年輕人出來投票

（中央社記者郝雪卿台中8日電）總統蔡英文今天陪同台中市第5選區立委參選人莊競程前往北台中城隍廟參拜，並贈匾「澤布民安」給廟方，總統還要年輕人一定要出來投票，呼籲父母也要鼓勵子女去投票。

蔡總統下午到北區北台中城隍廟參拜，並為第5選區（北北屯區）立委參選人莊競程站台造勢，現場民眾熱情夾道歡迎，總統也要大家天冷要穿暖和，顧好身體，明年1月11日健康的去投票。

蔡總統表示，莊競程今年才剛結婚，她還幫忙在他們的結婚證書簽名見證，因為莊競程投入選舉沒辦法去度蜜月，而恭喜他們的最好方法，就是投票給他們，國會就是需要這種年輕人出來為國家服務。

總統也向在場民眾細數執政3年多來的政績，包括年金改革、經濟發展、能源轉型、長照2.0、幼兒準公共化照顧、國機及國艦國造等，這些都是需要國會過半才好做事，過去政府不敢做的，現在都做了，所以未來還是要繼續讓國會過半，讓民進黨台中市所有立委參選人都高票當選。

蔡總統最後呼籲，明年1月11日一定要去投票，尤其是年輕人，爸媽也要鼓勵自己的子女去投票，「一定要去投票，好不好」，台下民眾高呼「一定會」，總統笑著說，「有百年城隍廟做見證喔！」

莊競程表示，面對超高齡化社會，他要爭取設置老人運動活動中心、爭取55歲以上民眾免費老人失智篩檢，同時爭取引進生醫產業結合台中精密機械園區與運動產業，打造台中成為生醫科技發展重鎮，提供年輕人更多優質就業機會。（編輯：陳俊碩）1081208