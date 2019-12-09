總統盼台美簽雙邊貿易協定 經濟添新動能

（中央社記者葉素萍台北9日電）總統蔡英文今天接見美國商務部主管全球市場助理部長史宜恩，她說，台灣在全球高科技供應鏈扮演不可或缺的角色，而國際經濟局勢因為美中貿易衝突面臨劇烈的變化，期盼台美簽署高標準的雙邊貿易協定，為雙方經濟成長注入新動能。

蔡總統今天在總統府接見美國商務部主管全球市場助理部長史宜恩（Ian Steff），這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統致詞指出，這已經是一年中第2次在台灣跟史宜恩會面，她也聽說史宜恩在美國商務部服務的2年多來，訪問次數最多的貿易夥伴就是台灣，感謝史宜恩對台灣的重視。

蔡總統感謝史宜恩今年9月跟美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）、以及農業部海外服務署署長艾斯里（Ken Isley），聯名致函財星雜誌 （Fortune Magazine） 500大企業，支持深化台美經貿關係。她說，美國政府的跨部會支持，是台美經濟關係處於最佳狀態的最好例證。

總統說，台灣不僅是美國堅實的民主盟友，也是可靠的經貿夥伴。今年，台灣再次派出規模最大的代表團，參加美國商務部主辦的「選擇美國」（SelectUSA）投資高峰會，成果相當豐碩。

總統提到，台灣的自由開放市場，也讓美國企業積極來台投資，如CISCO、Google、Microsoft及Amazon AWS等尖端企業，都來台設立研發跟創新中心。近期美商美光科技及應用材料公司更在台加碼投資，強化台灣在全球記憶體產業及半導體供應鏈的重要地位。

蔡總統強調，台灣在全球高科技供應鏈，扮演不可或缺的角色，面臨國際經濟局勢的轉變，尤其是因為美中貿易衝突面臨劇烈的變化，台美若能簽署高標準的雙邊貿易協定（BTA），將能夠確保可靠及安全的供應鏈，也可以為雙方經濟成長注入新動能，促進經濟成長和繁榮。

蔡總統指出，史宜恩這次訪台將參加第三屆台美「數位經濟論壇」，一起探討數位經濟時代的機會跟挑戰，期盼未來能夠持續和美方進行這方面的合作，一起向數位國家的目標邁進。（編輯：林孟汝）1081209