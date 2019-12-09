美麗島40週年 受難者辯護律師憶當年談今日挑戰

（中央社記者葉素萍台北9日電）民進黨今天舉辦「美麗島40週年紀念活動」，美麗島事件多位受難者、辯護律師齊聚話當年，勾起許多人的記憶。今昔對照，美麗島受難者陳忠信提到，當時的國民黨是威權政黨，現在台灣面對的則是馬克思、加列寧、加中國秦始皇的政黨，現在台灣承受的挑戰壓力更大。

民進黨今天在圓山飯店舉辦美麗島40週年紀念活動，邀請總統府秘書長陳菊、民進黨副總統參選人賴清德、彭明敏文教基金會董事長張慶惠、美麗島受難者姚嘉文、陳忠信、楊青矗、美麗島辯護律師尤清、李勝雄等人致詞。久未露面的前行政院長、也是當年辯護律師的張俊雄也出席。

民進黨主席卓榮泰特別提到，很多當年參與者無法到場，包括前主席施明德、已故的黃信介、前總統陳水扁、遠在日本的謝長廷，以及被總統蔡英文半強制休息的蘇貞昌。

現場播映彭明敏文教基金會製作的美麗島40週年精華影片；民進黨也一同紀念黃信介逝世20週年。在觀看紀錄片時，有些受難者及家屬回憶起當年的狀況，偷偷拭淚。民主進步青年向在場民主前輩獻花，並致上黃信介照片，紀念民主前輩對台灣從威權邁向民主的貢獻。

姚嘉文提到，許多人把高雄事件混淆成美麗島事件，但高雄事件只是美麗島事件的一部分，美麗島事件有很多活動、組織、訴求，活動遍布基隆、高雄、屏東等地，高雄事件是最後一個活動。因為有活動、組織、訴求，才會發生力量。

李勝雄特別身著律師袍上台致詞，他說，美麗島事件前10個月他開始登錄做律師；至於為何會發生美麗島事件、為何有這些政治受難者、為何有辯護律師、為何有民進黨成立，他認為是出自於台語的「疼」台灣，用中文來說則是「愛」台灣。

陳忠信則提到，當年黃信介在美麗島雜誌發刊詞寫到「今年是決定我們未來道路和命運的歷史關鍵時刻，動盪的世局和暗潮洶湧的台灣政治、社會變遷在在逼使我們在一個新的世代來臨之前，抉擇我們未來的道路。歷史正在試煉著我們！」

陳忠信說，雖然時空背景不一樣，但如果他今天要寫一篇社論，他相信這一段不用改，而且現在台灣碰到的是比當時的國民黨更加麻煩的政黨，當時國民黨是威權政黨，現在則是馬克思、加列寧、加中國秦始皇的政黨，現在承受的挑戰、壓力可能更大。

美麗島事件多位受難者、辯護律師話當年，勾起許多人的記憶。同樣是受難者的陳菊感慨提到，有很多應該出席的朋友今天沒出席，有的已經在天上，例如黃信介，也有很多人因為其他因素沒參與，但她相信，大家在不同的位子，用自己的方式繼續疼惜台灣、關心台灣。

陳菊感謝美麗島事件所有辯護律師，她也感謝救援施明德的已故牧師高俊明。陳菊提到，美麗島事件發生時，她跟呂秀蓮、施明德、艾琳達住在現在義光教會樓上，12月13日早上各自被逮捕，但隱約之中知道施明德沒有當場被抓到。當時風聲鶴唳，但如果那時沒人出來救援施明德，這段歷史不知道要怎麼寫。因此，非常謝謝高俊明。

許信良說，如果沒有40年前的美麗島事件，就不會有今天的台灣民主；40週年的今天，他心情沉重，因為眼前台灣民主面臨真正的考驗，如果台灣人民失去自主意志，如果在即將到來的總統選舉，選出了不能自主的總統、出現不能自主的政府，那麼40年前的美麗島事件就不再是光榮的歷史而會變成歷史的荒謬；現在比過去歷史的任何時刻都需要台灣人民智慧，只有守護好台灣的民主，台灣這個美麗島才有更美好的未來。

卓榮泰說，美麗島事件前輩留給民進黨不怕抓、不怕關、不怕死的精神，讓民進黨開創政黨政治的時代。卓榮泰代表民主進步黨向前輩深深一鞠躬，他說，前輩開創的這條台灣路，絕對一代又一代勇敢走下去。

賴清德則呼籲，好不容易共同打拚的民主要珍惜，中國步步進逼、處處打壓，香港事件愈發嚴重，大家要更加團結、守護主權、維護民主，不讓美麗島事件、二二八事件、白色恐怖等不幸事件，在未來台灣再次發生。（編輯：紀淑芳）1081209