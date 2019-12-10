立院三讀 聲請再審當事人可到庭說明

（中央社記者王揚宇台北10日電）立法院會今天三讀修正通過刑事訴訟法部分條文，對於聲請再審的案件，除顯無必要者外，應通知聲請人及其代理人到場，並聽取檢察官及受判決人意見的條文。

有關聲請再審程序的相關修法，立法院司法及法制委員會10月28日併案審查司法院、行政院函請審議刑事訴訟法部分條文修正草案，以及民進黨立委鄭寶清、尤美女所提的3個草案版本。

立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委周春米當時受訪指出，這次修法並非變更再審聲請要件，而是針對再審程序，在法院裁定再審前，不要硬梆梆用一些程序卡住當事人。

周春米認為，法官在考量要不要開啟再審程序，可能是坐在辦公室看書狀來決定，而這次修法，是希望能把被告及律師找來，實際聽他們說明案件、直接面對當事人，讓法官能深入思考是否有裁定再審的必要，這是重大的突破，另外就是把一些現在法官可以做的事情進行法制化。

原刑事訴訟法第429條規定，聲請再審，應以再審書狀敘述理由，附具原判決的繕本及證據，提給管轄法院為之。三讀條文增加但書規定，但經釋明無法提出原判決的繕本，而有正當理由者，也得同時請求法院調取。

三讀條文也規範，聲請再審得委任律師為代理人。聲請再審的案件，除顯無必要者外，應通知聲請人及其代理人到場，並聽取檢察官及受判決人的意見；但無正當理由不到場，或陳明不願到場者，不在此限。

此外，為保障聲請人及受判決人的權益，三讀條文明定，法院認為聲請再審的程序違背規定者，應以裁定駁回。但其不合法律上的程式可以補正者，應定期間先命補正。（編輯：黃國倫）1081210