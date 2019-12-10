立院三讀刑訴法再審條文修法 民團肯定

（中央社記者林長順台北10日電）今天是國際人權日，立法院三讀通過刑事訴訟法再審程序的修正草案，台灣冤獄平反協會及民間司改會表示，這次修法，為遭判有罪確定的喊冤者帶來可能的曙光，值得肯定。

立法院今天就司法院與行政院會銜函請立法院審議的刑事訴訟法相關修正條文完成三讀程序。司法院表示，立法院在國際人權日完成刑訴法修法三讀程序，與國際人權精神相呼應，開啟台灣刑事訴訟程序新頁。

台灣冤獄平反協會與民間司改會也發表聯合聲明指出，刑事訴訟法再審程序部分，增列條文規範聲請人的閱卷權、陳述意見、證據調查等保障受判決人聲請再審的程序權益，讓法院更有可能看見無辜的冤案，創造冤案平反的機會。此次修法可說是司改國是會議後續的重要成果之一。

聲明表示，尤美女版原先規範再審無罪的受判決人得請求適當的回復名譽處置，改以附帶決議通過，未來將研議在刑事補償法中增訂相關條文。冤獄平反協會及民間司改會將持續關注刑事補償法改革，為彌補被冤者受司法誤判的傷害繼續努力。

聲明指出，這次修法對於所有捲入冤案的人來說相當重要，冤情將更有可能被看見，期待新法施行後，更多被冤者獲得再審的機會，冤案得以平反。（編輯：李亨山）1081210