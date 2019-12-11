為黃啟嘉站台 馬英九：花蓮正藍軍只有一名

國民黨總統參選人韓國瑜、花蓮立委參選人黃啟嘉（前排左2）聯合競選總部成立大會11日下午舉行，前總統馬英九（前排左1）帶隊到花蓮站台助陣，現場聚集大批支持者，氣氛熱烈。中央社記者張祈攝 108年12月11日

（中央社記者張祈花蓮縣11日電）國民黨總統參選人韓國瑜、立委參選人黃啟嘉聯合競總今天成立，韓國瑜另有行程，改由前總統馬英九代表參加，他表示，國民黨在花蓮只提名黃啟嘉，是唯一正藍軍，沒有分裂問題。

黃啟嘉原訂11月27日與韓國瑜合體成立聯合競總，但韓國瑜臨時取消花蓮行，黃啟嘉陣營以「支持者期待看到瑜嘉同台」為由緊急宣布延後成立，韓國瑜仍因行程滿檔確定缺席，今天由馬英九代打出席。

由馬英九帶領國民黨副秘書長蔡正元、立委曾銘宗、國民黨不分區立委參選人鄭麗文、葉毓蘭等到場助陣，現場聚集約2000名支持者，氣氛熱絡。

無黨籍的花蓮前縣長傅崐萁同樣打著「正藍軍」參選立委，被問到泛藍分裂衝擊藍營選情，馬英九接受媒體聯訪表示，國民黨在花蓮只提名黃啟嘉，他才是「正藍軍」，國民黨並沒有分裂問題。

馬英九強調，黃啟嘉雖是政治素人，但投身社會服務、公益活動多年，對於花蓮交通建設理念也相同，也多次到黨中央協調，未來當選後要與花蓮出身的不分區立委，共同成立聯合服務處，讓花蓮不只一名立委。

馬英九也致贈黃啟嘉駿馬吉祥物，期許黃啟嘉能做到老馬識途、馬力十足、馬不停蹄及一馬當先，最後就能馬到成功。

黃啟嘉競選對手、尋求連任的民進黨籍立委蕭美琴今天走訪美崙市場、中山路及鳳林鎮拜票；傅崐萁則在重慶市場、中華市場掃街。（編輯：卞金峰）1081211

尋求連任的民進黨籍花蓮縣立委蕭美琴（後左）11日深入市場拜票，與鄉親熱情打招呼。（蕭美琴競選辦公室提供）中央社記者張祈傳真 108年12月11日

國民黨總統參選人韓國瑜、花蓮立委參選人黃啟嘉聯合競選總部成立大會11日下午舉行，因韓國瑜另有行程，由前總統馬英九（前右）代表出席，馬英九與現場熱情支持者握手致意。中央社記者張祈攝 108年12月11日

以無黨籍身分投入花蓮縣立委選戰的前花蓮縣長傅崐萁（前左），11日上午到市區菜市場掃街拜票，向攤商親切致意。（傅崐萁競選辦公室提供）中央社記者張祈傳真 108年12月11日