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抗議挨告 藍委控吳釗燮誣告妨害公務

最新更新：2019/12/12 11:36
中國國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右）12日在律師陪同下，到台北地檢署按鈴控告外交部長吳釗燮誣告及妨害公務等罪。中央社記者林長順攝 108年12月12日
中國國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右）12日在律師陪同下，到台北地檢署按鈴控告外交部長吳釗燮誣告及妨害公務等罪。中央社記者林長順攝 108年12月12日

（中央社記者林長順台北12日電）國民黨立委及市議員6日到外交部門口抗議，過程中發生推擠，外交部提告妨害公務。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天到台北地檢署，按鈴控告外交部長吳釗燮誣告及妨害公務等罪。

外交部10日表示，國民黨立委及市議員6日到外交部門口抗議，過程中立委曾銘宗、林德福、陳宜民、市議員徐弘庭、林金結等人曾對一名在場外交人員施予言語及肢體暴力；外交部已向警政機關告發。

曾銘宗上午到北檢按鈴控告吳釗燮誣告罪及妨害公務罪。他表示，國民黨立法院黨團6日正式通知外交部國會聯絡人，依法執行職務，要拜訪外交部，了解已故前駐大阪辦事處處長蘇啓誠個案。

曾銘宗指出，到了現場發現外交部竟然部署500名警力，阻隔他們進入外交部。另外，在推擠當中造成國民黨立委陳玉珍、林奕華送醫急救。沒想到，外交部反而對他們提告，所以要告吳釗燮妨害公務及誣告罪，希望透過司法程序，還他們清白，給社會真相。

曾銘宗表示，試問世界上哪一個民主國家會部署500名警力對付國會議員，「我們沒有告他，他反而告我們」，沒看過如此囂張傲慢的外交部，希望全民看清楚蔡政府的囂張跋扈。（編輯：張銘坤）1081212

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