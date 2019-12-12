蘇貞昌：去年邊投票邊開票是嚴重錯誤 不准再犯

（中央社記者顧荃台北12日電）行政院長蘇貞昌今天表示，去年選務工作發生嚴重錯誤，不准再犯，也不能再犯，例如有人還在投票時已經進行開票，這是無法容忍的錯誤，中選會務必要做好2020大選的選務工作。

中央選舉委員會上午在行政院會報告「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉選務工作籌辦情形」，蘇貞昌在會中聽取報告後做上述表示。

蘇貞昌表示，距離明年總統、副總統及立法委員選舉只剩30天，台灣從威權時代到今天可以選總統，民主與選舉得來不易，希望選舉可以順利完成，他已多次提醒中選會，謹記去年九合一選舉的教訓，務必完善各項選務規劃及臨場應變。

蘇貞昌說，明年選舉調降每個投開票所選舉人數、增設投開票所與圈票處，相關因應對策，都要切實到位，在選舉日前，都要持續檢討精進；而這次新設置的中央選務指揮應變中心，也要做好各項演練，確保聯繫管道可以暢通、應變，機制能夠有效運作。

他表示，有關選票印製、運送、投票現場進出動線、開票、計票作業，以及選票封存等事宜，均請中選會協同內政部再三仔細盤點，預擬因應各類突發狀況的對策，也請中選會確實督導各直轄市、縣（市）選舉委員會，確保選務得以順利圓滿。

中選會報告指出，去年九合一選舉的選務有3大問題，包括投票民眾大排長龍、邊投票邊開票，以及完成開票時間過晚。

為避免上述問題再次發生，中選會說，對明年2020大選提出因應對策，分別是調降每個投票所的選舉人數；增設1340個投開票所，總投開票所達1萬7226所；增加圈票時的遮屏為4到6個；並設立中央選務指揮及應變中心，調查局與警政署等相關單位進駐提供協助。

中選會主委李進勇出席院會後記者會時表示，對去年發生的選務缺失，中選會痛定思痛，除了上述措施之外，在投開票所的動線也有改進，若是選舉人數多的票所，領票時就會分成兩組，也就是兩條動線來進行；如果突然之間有許多民眾來投票，也要去指揮跟引導。（編輯：蘇志宗）1081212