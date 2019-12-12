蘇貞昌：境外勢力干擾選舉必痛加打擊

（中央社記者顧荃台北12日電）行政院長蘇貞昌今天表示，對犯罪行為、境外勢力、境外資金對選舉的干擾，行政院的立場就是痛加打擊，不能讓買票、作票或騙票的人得逞，行政團隊要守護得來不易的民主。

2020大選倒數30天，中選會、法務部和內政部上午在行政院會分別針對2020大選，報告選務工作籌辦情形、查賄及防制暴力，以及選舉治安維護等工作狀況；蘇貞昌聽取報告後做上述表示。

蘇貞昌表示，目前檢警調廉等機關全力投入在查察賄選及防制暴力工作上，特別是在阻絕境外資金方面，掃蕩地下通匯專案查緝匯兌總額已超過新台幣1000億元，另查獲地下賭盤1700多件，賭資近5000萬元；但在查察賄選部分，查獲件數遠比蒐報到的情資數低許多。

蘇貞昌說，賄選、地下賭盤與境外資金，都是嚴重影響選舉公平性的重要因素，請各查察機關持續無時限、無上限及無底限，偵辦到底，展現政府維護選舉公正、公平的決心。

法務部報告指出，這次選舉有5大查察重點，包括嚴查賄選、防制暴力、阻絕境外資金、防制選舉賭盤和嚴防假訊息妨害選舉。

法務部說，在阻絕境外資金方面，分別在7月至9月、11月至12月，執行兩波查緝地下通匯專案，共查緝66案、涉案279人、羈押6人，匯兌總額1012億3746萬元；查扣凍結犯罪所得6億1844萬元，以及港幣、美元、緬甸幣、新加坡幣和6筆不動產，匯兌地點來自上海、東莞、珠海、香港、印尼、越南等地。

法務部次長陳明堂出席院會後記者會表示，地下匯兌金額是否流向賭盤或特定參選人，還要進一步分析比對，目前還在過濾中。

另外，法務部表示，在查賄績效方面，各檢察機關至12月9日共受理219件賄選案件、涉案人數395人；防制暴力方面，已實施3波全國同步掃黑專案，共計檢肅到案108個幫派組織、887名犯罪嫌疑人；查緝選舉賭盤方面，查獲移送12件、17人；防制假訊息部分，各警察機關受理、查處涉及選舉假訊息有78件，調查機關立案偵辦有74件，其中有5件涉及妨害選舉。

媒體詢問，網路上有人賭雞排預測選舉結果，是否涉及賄選或選舉賭盤。內政部次長陳宗彥回應，不鼓勵用對賭的方式預測選舉結果，但是否涉及賭博，要由司法機關認定；陳明堂說，雞排文是否涉及賄選、賭博、或意圖使人不當選，將視情況做個案認定。（編輯：謝佳珍）1081212