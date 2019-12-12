韓國瑜允諾替雲林農漁產品找通路 至少30%外銷

（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天到雲林縣參加北港鎮競選聯合服務處暨後援會成立大會，韓國瑜表示，雲林農漁產品一定要有通路，未來若當選會協助找通路外銷，至少要達30%外銷。

韓國瑜與國民黨雲林縣第1選區（海線）立委參選人張嘉郡競選聯合服務處今天舉行「嘉郡邀請您，逗陣來相挺」成立大會。

韓國瑜表示，自己住在雲林縣30多年，現在雖然當選高雄市長，但偶爾休假仍回雲林居住，他強調會跟鄉親在一起，「手臂彎內不彎出」，自己人挺自己人。

韓國瑜說，雲林為農業大縣，農漁產品一定要通路，未來若韓國瑜、張嘉郡和雲林縣第2選區（山線）立委參選人謝淑亞當選，將協助雲林農漁產品找通路外銷，至少要達到30%外銷，貨賣得出去，人進來，台灣發大財。

韓國瑜隨後參加庶民列車開講，他致詞提到，去年公民投票，人民同意以核養綠，因此他未來若當選總統，只要在人民同意且安全無虞之下，一定會重啟核四。

韓國瑜指出，現在政府要花錢蓋風力發電，以後若重新啟動核四，緩衝期間用綠能，空氣會越來越乾淨，絕對反對無止盡燒煤炭。（編輯：洪學廣）1081212