游錫堃：張善政參選後人好像變了 有歧視想法

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）民進黨中央助選團總團長游錫堃今天表示，國民黨副總統候選人張善政談及總統蔡英文未婚、未生子等發言「有歧視」，過去認為張善政是謙謙君子，但發現「參選後好像變了」。

前行政院長游錫堃今天到苗栗縣，陪同黨籍立委參選人羅貴星、徐定禎到市場掃街拜票，接受媒體訪問時表示，過去對張善政的印象一直非常好，覺得是謙謙君子，但在擔任韓國瑜（國民黨總統候選人）的副總統候選人後，「看他講話，本質慢慢出來」、「換句話說，他有歧視，好像自己本身經濟地位高，對跟他不同的人就會有歧視的想法」。

張善政昨天在桃園出席一場新住民午餐約會，談到新住民全民健保問題表示，生過小孩、當過父母就知道，父母最在乎是產檢有沒有問題，「我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是她因為沒有生過小孩，她就不知道那個心」；游錫堃認為，「這是歧視」。

另外，對於張善政接受廣播媒體專訪時稱，總統賭盤呈PK盤。游錫堃表示，張善政應該不是一個會說謊的人，但事實證明「他是說謊的」，因為從民調可以看得出來，不可能會有PK的賭盤，況且地下賭盤是不值得鼓勵的行為，不應該以此做為比喻。

游錫堃說，以前一直對張善政印象很好，但是參加選舉後，「這個人好像變了」。

游錫堃上午陪同民進黨苗栗縣立委第1選區參選人羅貴星前往通霄鎮市場掃街拜票，獲得在地鄉親熱烈歡迎，游錫堃特別送給羅貴星一對「必勝」達摩不倒翁，祝福他「必勝」，並且成為「不倒翁」；隨後又轉往頭份市，為第2選區參選人徐定禎加油打氣，期望在民進黨提名的2席立委都能夠贏得選戰。（編輯：李錫璋）1081213