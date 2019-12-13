蔡陣營推募款小物麻辣米粉 籲選民返鄉投票

（中央社台北13日電）總統蔡英文競選連任辦公室今天再推出4項募款小物，包括麻辣米粉、護台戰鬥服三件組合等，民眾可以在台北競總捐款，21日起各縣市競選總部捐款即可獲得。

總統蔡英文競選連任辦公室發言人廖泰翔表示，因應明天高鐵販售明年1月10日的車票，競選辦公室結合小額捐款以及返鄉投票，推出「投票辣！麻辣米粉」辣英粉小物。

他說，以「麻辣」口味搭配諧音「麻～我回來辣！」象徵每一位在外縣市討生活的朋友們，在重要的大選之日回家鄉，投下正確的一票。他呼籲所有辣台派，人手一包、吃了再上，回到各自的家鄉一起「辣一下」。

廖泰翔說，「護台戰鬥服」全套以最百搭的黑色、綠色為基底，包含帽子、T恤、護台腕共3樣裝備，還有白色護台帽可選，就是希望支持者們可以「穿上3樣裝備，票投3號總統」，更要牢記「3張選票護台灣」的概念，在明年大選投下總統票、立委票、政黨票，支持民進黨，共同捍衛台灣的民主自由。

廖泰翔說明，「投票辣！麻辣米粉」只要捐款新台幣100元就能獲得一包，而英粉們造勢場合必備的「戰鬥服」組合，捐款金額分別為帽子500元、衣服500元、護腕200元，14日起在蔡英文總統連任全國暨台北競選總部捐款、21日起在台灣各縣市競選總部捐款即可獲得。（編輯：林興盟）1081213