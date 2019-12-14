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網友拱選台北市長 吳怡農：那是我對手的路

最新更新：2019/12/14 17:57

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）民進黨立委參選人吳怡農挑戰爭取連任的國民黨立委蔣萬安，雙方民調拉近，傳有網友拱吳怡農是未來台北市長參選人。吳怡農今天表示，「市長應該是我對手的路吧」；他也說，民調是要看趨勢。

吳怡農代表民進黨參加台北市第3選區（中山、北松山）的立委選舉，挑戰現任國民黨立委蔣萬安。媒體報導，近期民調顯示雙方差距拉近；有網友表示，2022年，民進黨台北市長候選人就是吳怡農了。

對此，吳怡農今天出席「怡農宜農與爸爸的四手聯談：跨世代的台灣夢」活動會前受訪表示，「市長應該是我對手的路吧」。他說，回台7年盡力在各領域改善公共政策，包括做記者、寫評論、在智庫做研究，再到行政院、國安會工作，做的一切都是希望讓家園更好，他希望把這樣的態度帶進國會。

對於與蔣萬安民調拉近，吳怡農表示，民調主要是看趨勢，過去3個月，他從知名度0、支持度0，拉近到現在個位數的差距，這是很大的鼓勵。

吳怡農說，短時間內能爭取到選民的支持，讓他知道，他的理念、立場是沒有錯的，接下來20多天，會再接再厲。相信大家只要認識他，最後就會支持他。

「怡農宜農與爸爸的四手聯談：跨世代的台灣夢」活動由吳怡農與父親吳乃德，以及音樂人鄭宜農與父親鄭文堂共同出席。

吳怡農表示，這場活動有機會讓選民看到，不同家庭對台灣都帶著同樣的理想與期待。只有團結在一起，顧好國家，「我們才可能繼續建設」。

吳怡農在會中分享時提到，他出來選舉時，有人跟他說千萬不要談國防，不然就「死定了」，因為國防在台灣沒有市場；也有人勸他不要在臉書寫長文。但他認為，如果為了選舉就要改變自己，那意義是什麼。

他還是希望做自己。如果不提國防、發文都是短短300字，即使選上了，他也會很心虛。

吳怡農說，若選上立委，有3項優先工作，包括提升軍事教育、改善後備制度，以及健全保護國家機密的制度。（編輯：林興盟）1081214

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