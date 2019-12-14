回防雲林 韓國瑜：團結雲林贏回台灣

國民黨總統候選人韓國瑜（前中）14日到雲林參加總統及立委選舉造勢活動，為黨籍立委參選人謝淑亞（後右3）、張嘉郡（後左3）輔選，呼籲「團結雲林、贏回台灣」。後右為雲林縣長張麗善。中央社記者姜宜菁攝 108年12月14日

（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）國民黨總統候選人韓國瑜今天到雲林參加總統、立委聯合競選總部造勢大會，「團結雲林、贏回台灣」，韓國瑜允諾未來當選總統，雲林2席立委全壘打，一定幫農民找通路。

上千名韓國瑜支持者湧入雲林縣立體育館，揮舞著國旗，高喊「當選」，國民黨主席吳敦義和國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫致詞時懇託民眾集中投票，「下架空心蔡、上架中華民國派」。

韓國瑜致詞時表示，傾聽之旅2個月，沒聽到人民喊說台灣錢淹腳目，今年全台有4萬家公司、工廠面臨倒閉，一場可怕的失業潮即將席捲台灣。

韓國瑜指出，明年起東南亞有16個國家加入關稅同盟，未加入關稅同盟的台灣要將產品外銷這些國家，要加關稅，「我們變成國際孤兒」，更害怕雲林所生產的財米油鹽醬醋茶找不到好的通路。

韓國瑜提到他去年擔任高雄市長後，高雄市今年農產品外銷較去年成長，韓國瑜向在場的支持者掛保證，未來當選總統後，與國民黨雲林第1選區立委參選人張嘉郡、第2選區參選人謝淑亞一定幫農漁民找到通路。

韓國瑜3天內到訪雲林縣2次，為張嘉郡和謝淑亞造勢，鞏固基本盤。晚間再到虎尾鎮王爺公廟、土庫鎮馬光厝順安宮等寺廟參拜。（編輯：方沛清）1081214