遭指曾協助遠航 鄭寶清：將對不實誣蔑提告

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）民進黨籍立法委員鄭寶清被指曾為遠東航空在立法院召開協調會，對此，鄭寶清今天表示確有其事，但相關協調並未涉及不法，對於政治團體為了政黨利益進行誣蔑，將提告反擊。

遠東航空12日宣布13日起暫時停飛，有媒體報導，民進黨提名桃園市第4選區（桃園區）立委參選人鄭寶清，去年在立法院召開協調會，針對遠航的航線票價調整、以及檢討旅客預付票款信託契約等議題，召集交通部官員協商。

鄭寶清上午出席「國道1號楊梅休息站新建工程動土祈福典禮」受訪表示，身為立法委員，對市民或團體陳情都會提供專業協助。當初遠航因為與行政部門溝通有問題向他陳情，在保障消費者權益及維持業者經營照顧離島居民交通考量下，才邀請相關單位協商。

鄭寶清指出，服務處最後建議遠航備齊資料，再自行向民航局提出申請依法處理。現在看到很多政治團體為了政黨利益進行誣蔑，但自己認為只要有任何不法歡迎提告，不過對於不實言論，自己也不再隱忍將提告反擊。

對於記者提問，在遠航陳情時是否知道他們公司的財務狀況。鄭寶清坦言不知道，當初只是協助找相關單位召開協調會，但因交通部說事涉飛安、審議委員會等單位，服務處的協調就到此為止，若有不法怎會白紙黑字寫下來，希望政黨不要為了利益誣蔑。

鄭寶清說，自己在立法院也提出修法，對無預警結束營業的航空公司負責人，除了罰款更要負起刑責，這些修法都是為了保障消費者的權益，讓國家在飛安上獲得更多保障，絕對不會偏袒、護航任何一家私人公司。（編輯：張銘坤）1081215