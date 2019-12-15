助小馬師妹一臂之力 馬英九陪林奕華掃街拜票

（中央社記者王承中台北15日電）前總統馬英九今天陪同國民黨台北市立委參選人林奕華前往南門中繼市場拜票。馬英九表示，林奕華當年參選市議員的文宣就是寫「小馬師妹」，今天特地來加油打氣。林奕華則說，馬英九在台市大安區非常有人氣。

距離明年總統、立委選舉不到一個月的時間，國民黨提名的區域立委參選人無不把握最後幾個假日進行掃街拜票及造勢，爭取最多的支持贏得勝選。而國民黨內的重量級人士及明星，也紛紛獲邀前往全台各地，幫忙黨籍立委參選人站台輔選。

馬英九今天上午前往台中，連趕兩場輔選行程，分別與國民黨台中市立委參選人楊瓊瓔、江啟臣進行掃街、造勢，下午則趕回台北，陪同林奕華前往南門中繼市場掃街拜票，晚上還要趕赴桃園，與國民黨桃園市立委參選人陳學聖、魯明哲到夜市拜票。

馬英九約在下午3時30分許抵達台北市南門中繼市場，陪同林奕華掃街拜票。馬英九展現過人魅力，民眾、攤商見到馬英九到來，一擁而上要求握手、拍照，馬英九邊走邊與攤商及民眾握手致意，面對拍照要求也是來者不拒。

由於南門市場改建，攤商也遷至南門中繼市場，而馬英九與攤商握手時，也不忘問候攤商對於目前中繼市場的看法，也主動稱讚中繼市場是他看過最乾淨的傳統市場。他說，「南門市場對我們來說太重要了，好幾代人都在這邊買菜」。

林奕華在接受媒體訪問時表示，馬英九在台北市大安區非常有人氣，也關心南門市場的改建，因為有很多攤商都是馬英九的老朋友，所以她今天特別邀請馬英九出馬，幫「小馬師妹」一個忙，讓她能夠在明年的立委選舉中一馬當先，順利過關。

馬英九則在旁補充指出，21年前他競選台北市長時，林奕華也同時間競選台北市議員，當時林奕華的競選廣告上寫得就是「小馬師妹」，今天他特地來幫林奕華打氣。

林奕華表示，當年她有機會第一次參選台北市議員，也是為了搭配馬英九競選台北市長，因為這樣的淵源，也謝謝馬英九一路以來的關心，明年立委選舉是她第一次競選立委，所以馬英九說一定要出馬幫忙，向南門市場的老朋友拜託支持。

對於媒體詢問，對手民進黨立委參選人謝佩芬指大安區很多國民黨支持者認為國民黨變質，以及國民黨不分區立委名單是否衝擊選情，馬英九、林奕華兩人並未多做回應，繼續掃街行程。（編輯：蘇志宗）1081215

前總統馬英九今天陪同國民黨台北市立委參選人林奕華前往南門中繼市場拜票。中央社記者王承中攝 108年12月15日

前總統馬英九（前右3）15日下午陪同國民黨立委參選人林奕華（前左2）前往南門中繼市場掃街拜票，爭取選民支持。中央社記者林俊耀攝 108年12月15日