立院三讀 斬毒犯金脈引進擴大沒收機制

（中央社記者王揚宇台北17日電）立法院會今天三讀修正通過毒品危害防制條例部分條文，為徹底剝奪毒犯的犯罪所得，增訂擴大沒收機制等條文，另外也大幅縮短新興毒品列管時程，並把緩起訴條件變得更多元。

毒品危害防制條例於民國87年5月修正公布施行後，歷經多次修正；其中關於擴大沒收制度部分，這次修法參考洗錢防制法規定，在原毒品危害防制條例第19條文中，增訂第3項條文，徹底剝奪犯罪行為人不法利得。

三讀條文規定，如查獲製造、運輸、販賣或意圖販賣等毒品犯罪行為時，有事實足以證明行為人所得支配前2項規定以外的財物或財產上利益，是取自其他違法行為所得者，沒收之。

此外，為大幅縮短新興毒品列管時程，減少列管前，該等具有類似化學結構的物質無法律處罰的空窗期，這次修法參考日本法制，使該等具有類似化學結構的物質，可於一次毒品審議程序進行審議。

三讀條文規範，毒品的分級及品項，由法務部會同衛生福利部組成審議委員會，每3個月定期檢討，審議委員會並得將具有成癮性、濫用性、對社會危害性之虞的麻醉藥品與其製品、影響精神物質與其製品及與該等藥品、物質或製品具有類似化學結構的物質進行審議，並經審議通過後，報由行政院公告調整、增減之，並送請立法院查照。

三讀條文也規定，查獲易生危險、有喪失毀損之虞、不便保管或保管需費過鉅的毒品，經取樣後於判決確定前得銷燬之；其取樣之數量、方式、程序及其他相關事項之辦法，由法務部定之。

此外，刑事訴訟法關於檢察官緩起訴處分的附命條件，提供8種司法處遇模式彈性運用，但毒品危害防制條例只列戒癮治療一途，導致實務上無法給予其他處遇，過於僵化而缺乏彈性。

因此這次修法，使檢察官除緩起訴戒癮治療，更可給予義務勞務、繳納處分金、心理輔導、法治教育或其他預防再犯措施，藉由多元處遇提升矯治成效，此部分今天也三讀修正通過。（編輯：趙蔚蘭）1081217