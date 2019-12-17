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韓陣營批操作罷韓遊行 民進黨：市民自主發起

最新更新：2019/12/17 12:31

（中央社記者余祥、葉素萍台北17日電）高雄罷韓及挺韓遊行21日同時登場，國民黨副總統候選人張善政今天說，看罷韓人數多少沒有意義，要看挺韓人數有多少，背後的意義是下架總統蔡英文；韓競辦總發言人王淺秋說，罷韓只是民進黨的選舉操作。

民進黨發言人戴瑋姍受訪指出，WeCare大遊行是一個由高雄市民及關心高雄市政的團體自主性發起的運動，並非由民進黨策畫或推動。

戴瑋姍說，台灣是民主國家，人民有權透過選舉及罷免的機制，決定自己的市長、立委及總統人選；支持高雄市民理性表達他們的訴求，具體實踐民主。這是民主政治的日常，也是民主自由可貴的地方。

根據綠黨所做民調，有5成民眾支持罷韓，王淺秋上午接受媒體聯訪時說，依規定高雄市長韓國瑜需任滿一年才能被罷免，且是由在籍、在地的市民所做的法律動作，但現在的罷韓遊行都只是民進黨的選舉操作，參與的人未必是有權罷韓的人；民調也是一樣，就算有幾成支持罷韓，這些人也未必是符合罷韓資格的人。

媒體民調顯示，國民黨總統、立委支持度都落後民進黨，張善政說，在韓國瑜喊出民調蓋牌後，他們就沒有再注意民調，也不再回應。

外傳很多韓粉入黨，在為選後逼宮黨主席吳敦義做準備，王淺秋說，想太多了，先把選戰打贏，之後的事之後再說。張善政則說，韓國瑜日前講的很清楚，吳敦義有任期，他們會尊重體制，也不會想說選完總統之後要做什麼。

國政選戰中心執行長周錫瑋表示，現在有很多謠言想要分裂韓國瑜跟國民黨，完全都是空穴來風，國民黨的制度大家都會遵守，想造謠、分化的人省省吧，他們不會上當。

網紅「館長」陳之漢近日預告將與韓辦發言人合體直播，王淺秋說，的確有邀請在磋商中，但到底是要由哪一位或是哪幾位直播，以及直播形式、時間等，還要進一步確認後才能對外報告。

媒體詢問，與館長合體是否對選戰加分，張善政說，不排斥任何溝通管道。

明天將舉行首場總統選舉電視政見發表會，外界關注韓國瑜是否會出大招，王淺秋說，韓國瑜全心全力準備，至於是否有大招就敬請期待。（編輯：謝佳珍）1081217

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